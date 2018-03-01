О чём говорят мужчины. Продолжение

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(2018) комедия



(на русском языке) 30.03 - 19:00, 21:35; 31.03 - 19:00, 21:35; 1.04 - 19:00, 21:35; 2.04 - 19:00, 21:25; 3.04 - 19:00, 21:35; 4.04 - 19:00, 21:35; 5.04 - 19:00, 21:35



На этот раз Леша, Слава, Камиль и Саша едут в Питер. Причём трое из четверых даже не знают, зачем они туда едут. Но в какой-то момент становится понятно, что неважно — зачем. Важно, что едут. И, конечно, плохо, что дома осталась куча нерешённых проблем, но как же хорошо, что про них можно не думать… хотя бы до понедельника. И ещё, конечно, плохо, что отстали от «Сапсана» и пришлось ехать в плацкарте, но как же это неожиданно хорошо… и уютно. А ещё неожиданно хорошо бывает выпить в пять утра текилу-бум. Вроде рано… но так вовремя! А как это вдохновляет на всякие свершения!