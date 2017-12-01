Три богатыря и принцесса Египта

Дата публикации: Вчера, 17:28 Просмотрено: 6492

(2017) комедия, семейный



(на русском языке) 29.12 - 12:25, 17:10; 30.12 - 12:25, 17:10; 1.1 - 17:10; 2.1 - 12:25, 17:10; 3.1 - 12:25, 17:10; 4.1 - 12:25, 17:10



В новогоднюю ночь, в то время, как Князь готовится произнести торжественную речь, а Юлий распаковывает подарки и следит за приготовлением праздничного стола, богатыри едут в гости к Алеше, и встречают там странного товарища по имени Дурило. Оказывается, это тринадцатый месяц, который никому особенно не нужен, и который пытается осуществить свое заветное желание — стать самым главным месяцем в году. Только и надо ему, что притвориться Дедом Морозом, показать доверчивому Алеше пару фокусов, подружиться с богатырями и оказаться в Египте — стране фараонов и древних пирамид. А дальше — пирамиды, заклинание, Древний огонь — и дело в шляпе! Но не так-то просто осуществить свое коварное желание, когда на пути у тебя встают не только три богатыри, но и их жены, Князь и Юлий, Змей Горыныч и Дед Мороз и даже — сама принцесса Нефертити!