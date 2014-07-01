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Svingerid

Дата публикации: Сегодня, 11:59

(2017) Komöödia

(на эстонском языке) 13.11 - 21:35; 15.11 - 21:35

 

Svingerid

 

Indrek (Jan Uuspõld) tahab seda. Elen (Elina Purde) ei taha sellest kuuldagi, aga teab, et ainult nii on Indrek nõus naise plaanitavat äri toetama. Tiina (Elina Reinold) nõuab seda. Tormiliselt. Ikkagi pulma-aastapäev! Tema tossikesest abikaasa Andrus (Ago Anderson) ei suudaks sellest aga vähem hoolida. Väsinud Eesti mees tahaks pärast pikka tööpäeva ainult rahulikult maha istuda ja oma sülearvutis zombisid nottida. Aga üks kõne põnevusenäljas paarivahetajatele mõeldud ajalehekuulutuses toodud numbrile lükkab käima sündmusteahela, mis muudab nende kõigi õhtut rohkem, kui keegi oleks arvatagi osanud.
Siin on saladused, ootamatu armukolmnurk, naaberrõdul kössitav poolpaljas iludus, kõige ebatõenäolisemas olukorras kõikuma löönud orientatsioon ja nii mõndagi muud. Järgmise päeva hommikul ei ole miski siin ilmas enam endistviisi. Vähemalt mitte nende seitsme inimese jaoks...
"Svingerid" on häbitu (ja kohati häbelik) suhtekomöödia, mille keskseks teemaks on SEKS. Osades säravad Jan Uuspõld, Elina Reinold, Elina Purde, Ago Anderson, Ivo Uukkivi, Sten Karpov ja Jekaterina Novosjolova. Selleks, et kõik need eestlaslikult piinlikud olukorrad häbenemata, täies ilus ja ilma igasuguse enesetsensuurita vaatajateni tuua, oli tarvis režissööriks palgata keegi nö. “väljastpoolt”. Selleks meheks osutus lätlasest filmitegija Andrejs Ekis. Andrejs Ekise (kelle nimi ei ütle siinsetele inimestele suurt mitte midagi ja seega võib teda võib edaspidi nimetada “Suvaliseks Läti Tüübiks” ehk SLT-ks) jaoks ei olnud antud filmi teema midagi uut, sest saatuse tahtel oli ta seda filmi juba kord varem teinud.
Nimelt on “Svingerite” näol on tegu eestikeelse uusversiooniga samanimelisest Läti filmist, mis 2016. aasta sügisel Läti kinodesse jõudes pea kõik kohalikud vaatajarekordid purustas. Andrejs Ekise (ehk SLT) sõnul kummutas sel suvel üles võetud film kõik tema eelarvamused ja naaberrahva seas levivad müüdid eestlastest kui aeglasevõitu, kinnistest ja jahedatest inimestest. “Eesti näitlejad on täiesti pööraselt naljakad, andekad, kiired ja kaamerate ees valmis igasugusteks julgustükkideks,” tõdes ta.

 

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