Непрощенный

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(2018) драма

(на русском языке) 28.09 - 18:45, 21:15; 29.09 - 18:45, 21:15; 30.09 - 16:15, 18:45, 21:15; 1.10 - 18:45, 21:15; 2.10 - 18:45, 21:15; 3.10 - 18:45, 21:15; 4.10 - 18:45, 21:15

Жизнь для инженера-строителя Виталия Калоева остановилась в ту самую секунду, когда самолет «Башкирских авиалиний», в котором летели его жена и дети, столкнулся над Боденским озером с транспортным бортом. Не дождавшись семьи в аэропорту Барселоны, Виталий отправляется на место катастрофы, где находит тела своих родных. Калоев теряет все, ради чего жил. Не дождавшись справедливого решения суда, Виталий ищет диспетчера, по вине которого погибла его семья…