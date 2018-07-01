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(2018) биография, музыка, драма



(на русском языке) 3.08 - 21:20; 4.08 - 21:20; 5.08 - 21:20; 6.08 - 19:00; 7.08 - 19:00; 8.08 - 21:20; 9.08 - 21:20



Фильм рассказывает о самом начале творческого пути Виктора Цоя и группы «Кино», о его взаимоотношениях с Майком Науменко, его женой Натальей и многими, кто был в авангарде рок-движения Ленинграда 1981 года. Это история о Ленинграде 80-х, о любви, поисках и больших надеждах — о настроении, которое останется с нами навсегда