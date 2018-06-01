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(2018) комедия



12.07 - 21:45



Каждый год в течение месяца пятеро друзей участвуют в беспощадно навороченной версии игры в кошки-мышки. Они играют в нее с первого класса, чтобы, рискуя собственной шеей, работой и отношениями, одолеть противника с победоносным криком: «Ты водишь!»

В этом году кошки-мышки приходятся на свадьбу единственного непобежденного игрока, что должно сделать из него легкую мишень. Но он знает, что они придут… и он готов.