Движение " Общая Эстония" приглашает всех на концерт " Песни Общей Эстонии" уже в это воскресенье

Приглашаем всех жителей Эстонии 14 апреля в 15.00 на Таллиннское Певческое поле на бесплатный концерт "Песни Общей Эстонии". К числу выступающих артистов присоединился нарвский ансамбль "Там и Тут", Yasmyn и Лаура Пылдвере. Также на концерте выступят Ewert and The Two Dragons, Идеальные люди, Иво и Роберт Линна, Revals, Lenna, Свята ватра, NOËP, Мари Калькун, PX Band, Танель Падар, Synne Valtri Band и Stefan.

Участники группы Идеальные люди поделились, что считают очень важными взаимопонимание и любовь. “Нам очень близки цель мероприятия “Песни Общей Эстонии” и идея объединения и сближения людей,” — отметили музыканты.

"Эстония — это мое маленькое племя, в которое я всегда хочу возвращаться, — отмечает решившая выступить на концерте "Песни Общей Эстонии" Лаура. — Куда бы я ни ехала, я всегда скучаю по своим людям и хочу делиться с ними своими размышлениями, успехами и мечтами", — говорит она. "Мы — маленький народ с огромной силой и выносливостью. Но сильнее всего мы тогда, когда мы вместе. Музыка обладает неописуемой мощью и передает те чувства, которые в общем-то закрытым эстонцам выразить сложно. Пусть в воскресенье прозвучит прекрасная музыка, которая нас сблизит и даст понять, что мы все разные, особенные, но в то же время похожие", — добавила Лаура.

Движение “Общая Эстония” выступает за свободу. За свободу мысли, слова, прессы, самовыражения, искусства, за свободу врачей и учителей делать свою работу. За свободу чувствовать, что ты в Эстонии свой, что — это твой дом. За свободу отстаивать свои права. За свободу самостоятельно принимать решения, касающиеся своего тела и души. За свободу быть самостоятельным и отличаться.

В воскресенье ожидается солнечная погода и 6-8 градусов тепла. На мероприятии можно будет приобрести еду и напитки. Концерт “Песни Общей Эстонии” — безалкогольное мероприятие.

Предлагаем всем желающим взять с собой государственные флаги. Это праздник для всех, кто носит в сердце сине-черно-белые цвета триколора. Но просим оставить дома деревянные и металлические древка из соображений безопасности.

Концерт организует команда из 50 добровольцев. В день мероприятия в организации концерта будут помогать еще 50 волонтеров со всей Эстонии.

Нам не все равно. Выступим вместе за наши свободы! До встречи на Певческом поле.

Движение “Общая Эстония” и организацию концерта можно поддержать переводом на счет MTÜ Kõigi Eesti EE227700771003710309 или позвонив на телефоны поддержки:

9007907 5€

9007908 10€

9007909 25€

Подробности о концерте можно найти на странице движения www.koigieesti.ee

