«MiniMe» международный конкурс портретной миниатюры

Дата публикации: Вчера, 17:19 Просмотрено: 106

11 апреля, в 16.00 в Художественной галерее Нарвского музея состоится открытие международной конкурсной выставки портретной миниатюры «MiniMe».

По задумке организаторов созданы два выставочных пространства. В двух залах экспонируются миниатюрные произведения искусства XIХ - XX вв из художественного собрания Нарвского музея и миниатюра наших современников из девяти стран. Скульптурая миниатюра известна с древих времен: Месопотамия, Древний Египет и античные камеи и миниатюрные бюсты. Расцвет моды на миниатюрные скульптурные портреты приходится на середину I тысячелетия до н.э. Как отдельный жанр живописного искусства портретная миниатюра сформировалась в эпоху Возрождения, по технике и стилю исполнения она происходит от книжной миниатюры. Период от XVIII до первой половины XIX века — время расцвета портретной миниатюры в живописи и декоративно-прикладном искусстве.

На экспозиции современной миниатюры «MiniMe» представлены творческие авторские живописные и графические работы, фотографии, скульптуры и декоративно-прикладное искусство небольшого формата. Современное искусство допускает свободу в выборе материала и самовыражения художника при создании композиции портретной миниатюры. Конкурсные миниатюры изображены на бумаге, холсте, фарфоре, стекле, выполнены из кости, металла, дерева, керамики, бумаги разной плотности. Живописные, графические и фото портреты, мелкая пластика наших современников выполнены в традиционных и смешанных художественных техниках.

Знатокам исторической портретной миниатюры будет интересно познакомиться с работами европейских мастеров XIХ века на фарфоре и металлическими, керамическими, деревянными и костяными скульптурами восточной и западно-европейской мелкой пластики конца XIХ- начала XХ века.

На конкурс поступило чуть более 300 работ. На экспозиции выставлено 213 произведений из различных регионов Эстонии (Таллинн, Кохтла-Ярве, Лайтсе, Йыхви, Нарва -Йыэсуу, Нарва), Литвы (Каунас), Латвии (Рига), Беларуси (Гродно, Орша), России (Москва, Санкт-Петербург), Хорватии (Донья Дубрава), Польши (Варшава), Швейцария(Земпах).

В Художественной галерее выставлены наиболее интересные экспонаты различных времен из художественного собрания Нарвского музея и лучшие конкурсные работы наших современников. Авторитетное жюри выбрало 20 победителей международного конкурса среди детей и взрослых. Награждение призеров состоится на региональном празднике День Художника 2 июня, в 13.30 в Художественной галерее. Конкурс поддерживается Отделом культуры Нарвы и Нарвским музеем.

Елена Ховарт, искусствовед, куратор выставки