TMW стартовал. Обзор фестивальной недели

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Начинающийся сегодня фестиваль новой музыки и городской культуры Tallinn Music Week объявляет Пыхья-Таллинн новым творческим районом

На протяжении всей этой недели в Таллинне будет проходить фестиваль новой музыки и городской культуры Tallinn Music Week (TMW). Начиная с сегодняшнего дня купленные в предварительной продаже абонементы на фестиваль можно обменять на браслеты в инфоцентре TMW в атриуме Viru Keskus.

Основные мероприятия проходящего с 25 по 31 марта фестиваля TMW будут сосредоточены в компактной фестивальной зоне в Пыхья-Таллинне. Центрами фестиваля станут творческий городок Теллискиви, район Каламая, порт Ноблесснера и новое здание Эстонской академии художеств. В последней пройдет конференция TMW и большое аудиовизуальное путешествие EKA ÖÖ. Музыкальные клубы, где будет проходить большинство вечерних и дневных мероприятий TMW, расположены в двух шагах друг от друга, равно как и официальное место встречи гостей фестиваля — ресторан F-hoone в творческом городке Теллискиви. Из привычных для публики TMW мест проведения фестиваля будет задействован Viru Keskus, где состоится несколько бесплатных концертов, а также ряд художественных галерей и Nordic Hotel Forum.

Обзор фестивальной недели

Сегодня, в понедельник, 25 марта открылся инфоцентр TMW в атриуме Viru Keskus. Там можно обменять заранее купленные абонементы на фестивальные браслеты. В контейнерном доме, расположенном на Теллискиви, 62, открыт представляющий балтийские бренды одежды и аксессуаров Showroom INTRO. Гостей фестиваля ждут указанные на дизайнерской карте фестиваля студии и дизайнерские магазины. Дополнительная информация: https://tmw.ee/ru/festival/dizain/

В нескольких десятках ресторанов и кафе Пыхья-Таллинна всю неделю при предъявлении фестивального браслета действуют скидки: https://tmw.ee/ru/festival/tastes/

Во вторник, 26 марта, в 17:00 в баре Pudel начнется открытая для всех, бесплатная серия встреч «TMW беседы». Первая дискуссия будет посвящена роли телевидения в продвижении местной музыкальной культуры, модерирует беседу медиаэксперт Март Нормет. С 26 по 29 марта в баре Pudel, Таллинской художественной гимназии и дизайнерском агентстве Velvet можно будет послушать и другие дискуссии на злободневные темы, касающиеся музыкальной индустрии и культуры в целом. Ознакомиться с темами дискуссий и их участниками можно по ссылке https://tmw.ee/ru/festival/talks/ .

В среду, 27 марта, в 9:00 в Эстонской академии художеств откроется еще один инфоцентр TMW, где можно будет обменять фестивальные абонементы на браслеты. Там же, в 12:00, с выступления зажигательного оркестра JT Conception начнутся бесплатные дневные концерты TMW. До субботы в Viru Keskus, Эстонской академии художеств, представительстве Telia в Kristiine Keskus, Таллиннской художественной гимназии, в Humalakoda на рынке у Балтийского вокзала, в дизайнерском агентстве Velvet, книжном магазине Puänt, пивоварне Põhjala Tap Room и Leila Baar можно будет послушать бесплатные выступления артистов фестиваля. Среди выступающих как местные звезды Zahir, Maian, Sibyl Vane, так и зарубежные гости – в том числе прославленная российская группа Pompeya и яркая украинская рэп-артистка alyona alyona. Расписание: https://tmw.ee/ru/festival/gorod/

В среду, 27 марта, в 16:30-17:00 в Таллиннской художественной гимназии речь пойдет о хороших манерах как при общении в интернете и реальной жизни, так и при создании произведений искусства. В дискуссии примут участие ютубер KanadonMuhedad (Мадис Кютт), RnB и трэп-исполнительница Yasmin и представители Telia, художественной гимназии и Академии художеств. После беседы состоится концерт Yasmin.

В четверг, 28 марта, в полдень, в Академии художеств бесплатный концерт дадут эстонские короли нойз-рока Zahir и воспитанница Московской школы фотографии и мультимедиа имени Родченко Диана Буркот со своим проектом rosemary loves a blackberry. Вечером начнется основная программа музыкального фестиваля TMW. В Черном зале расположенного в Теллискиви F-hoone финский рекорд-лейбл Stupido отметит свой 30-й день рождения: на сцену выйдут как J.M.K.E., так и скандинавская панк-легенда Пелле Мильоона со своей новой группой. В квартале Ноблесснера можно будет наблюдать игру теней и света, созданную при помощи звуковых и световых инсталляций студентами Академии художеств под руководством скульптора Эло Лийв. В этот же день Эстонский центр развития современного искусства приглашает гостей TMW посетить за один вечер семь галерей: Vaal, Temnikova & Kasela, Haus, Okapi, Positiiv, Центр документальной фотографии Юхана Кууса и галерею Академии художеств. В программе «Таллиннского четверга» представлены разнообразные выставки и новые проекты как эстонских, так и зарубежных художников. В течение всего вечера в галереях будут проходить экскурсии и у посетителей будет возможность побеседовать с галеристами и художниками. Подробнее об арт-программе TMW: https://tmw.ee/ru/festival/iskusstvo/

С четверга, 28 марта, по субботу, 30 марта, яркие восходящие звезды и уже зарекомендовавшие себя артисты из разных уголков планеты представят публике свое творчество в абсолютно разных жанрах — от эксперементальной электроники до поп-баллад. В течение трех дней на 10 концертных площадках выступят 170 артистов из 28 стран от Эстонии и Японии до России и Канады. Наиболее именитые исполнители — это ирландский электронный дуэт Lakker, звезда российской академической музыки Кирилл Рихтер, нойз-команда Ceremony из США и наши местные таланты от Анны Канеелина до Trad. Attack. Чтобы публика смогла успеть на максимальное количество выступлений, концертные площадки расположены на расстоянии короткой пешей прогулки друг от друга. Центрами музыкальной программы станут творческий городок Теллискиви, здание Академии художеств и квартал Ноблесснера.

На все концерты можно попасть по абонементу фестиваля или паспорту делегата, которые можно купить в онлайн-магазине TMW shop.tmw.ee. Билеты на отдельные концерты продаются в Piletilevi. Дополнительная информация: https://tmw.ee/ru/festival/music-festival/

В пятницу, 29 марта, в 9:30 в Академии художеств начнется двухдневная конференция, в фокусе которой роль культуры как двигателя экономических процессов. Особое внимание будет уделено роли искусства в развитии городов и регионов. Откроют конференцию руководитель TMW Хелен Сильдна, ректор академии Март Кальм, исполнительный директор Telia Роберт Пайос и активистка митинга против климатических изменений, ученица Таллиннской гимназии Арте Кристин Сийль. Затем ключевая фигура в британском дизайне Малькольм Гарретт выступит с докладом под названием «Брексит окончен! Если ты этого хочешь» (дань уважения плакату Джона Леннона и Йоко Оно «Война окончена! Если ты этого хочешь»). Среди спикеров конференции также представлены оказавшая огромное влияние на экономику Хельсинки Гунвор Кронманн, британский музыкант, композитор и режиссер Бэрри Адамсон и член команды скандального «лучшего фестиваля, которого никогда не было» Кейт Сийлатс. Среди выступающих на конференции TMW экспертов соблюден гендерный баланс. Билеты на конференцию можно купить в онлайн-магазине TMW shop.tmw.ee. Дополнительная информация: https://tmw.ee/ru/konferentsiya/ Описания выступающих: https://tmw.ee/ru/spikery/

В пятницу, 29 марта, с 17:00-19:00 Центр эстонского дизайна проводит для посетителей фестиваля тур по студиям дизайнеров Реэт Аус, Стеллы Соомлайс и Карла Аннус, работающих в творческом городке Теллискиви. Подробная информация: https://tmw.ee/ru/festival/dizain/

В пятницу, 29 марта, и в субботу, 30 марта, с 13:00-16:00 в клубе Kauplus Aasia будет работать ярмарка пластинок, на которой будут представлены местные магазины, лейблы, коллекции меломанов и аудиофилов. Дополнительная информация: tmw.ee/et/festival/plaaditurg

В субботу, 30 марта, в 12:00–15:00 Центр детcкой литературы Эстонии приглашает 7-16-летних детей и их семьи принять участие в мастер-классах, чтобы испытать радость творчества и еще больше подружиться с миром музыки. В этом году большинство мастер-классов посвящено народной музыке.

Занятия проводят музыканты Руслан Трочинский, Арго Валс, Тууликки Бартосик и оркестр Reval Etno, а также иллюстратор Керту Силласте. Lisainfo: https://tmw.ee/et/festival/lasteprogramm

В субботу, 30 марта, с 16:00–18:00 пройдет экскурсия по ярким и неоднозначным стрит-арт объектам творческого городка Теллискиви. Подробнее: https://tmw.ee/ru/festival/iskusstvo/

Как пятница так и субботу будет насыщена такими мероприятиями, как конференция TMW, бесплатные концерты, публичные дискуссии, арт-программа, программа, представляющая эстонский дизайн. Кульминацией музыкальной программы станет масштабное музыкальное путешествие EKA ÖÖ, которое начнется в субботу в Академии художеств.