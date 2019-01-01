Что ожидается интересного в Нарве с 20 марта?

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Культурные и спортивные мероприятия, которые пройдут в Нарве с 20 марта.

Среда, 20 марта

ЧТО? Спектакль Русского театра Эстонии «День космонавтики».

ГДЕ? Нарва, Линда, 2, Vaba Lava Narva.

КОГДА? В 19.00.

Четверг, 21 марта

ЧТО? Презентация трёх частей сборника «Русский след в становлении и развитии Эстонии», изданных в 2016-2018 гг. Русским академическим обществом. Модераторы мероприятия - Ханон Барабанер и Анжела Мелихова. Вход свободный.

ГДЕ? Нарва, Центральная библиотека.

КОГДА? В 13.00.

Пятница, 22 марта

ЧТО? Концерт New Orchestra (Санкт-Петербург) «Русские хиты».

ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив».

КОГДА? В 19.00.

ЧТО? Лекция от Andrei Kedrin: Тимур Новиков. Ноль объект (0-объект).

ГДЕ? Нарва, Йоала, 18, Нарвская арт-резиденция.

КОГДА? С19.00 до 21.00.

Суббота, 23 марта

ЧТО? Шоу Альберта Степаняна.

ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив».

КОГДА? В 16.00.

ЧТО? Воркшоп от Andrei Kedrin: Акварельный неоакадемизм.

ГДЕ? Нарва, Йоала, 18, Нарвская арт-резиденция.

КОГДА? С 12.00 до 15.00.

Воскресенье, 24 марта

ЧТО? Конкурс «Маленькие мисс и мистер Нарва».

ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив».

КОГДА? В 17.00.

ЧТО? XXVМеждународный музыкальный фестиваль им. Евгения Мравинского, открытие.

В программе легендарная «Кармен-сюита» Родиона Щедрина на музыку из оперы Жоржа Бизе «Кармен» и произведения Вивальди, Пахельбеля, Грига, Римского-Корсакова, Хачатуряна, Монти, Пьяццолы, Мориа, Морриконе в оригинальных аранжировках для мелодических ударных инструментов и оркестра: MarimbaMix(Санкт-Петербург), ансамбль мелодических ударных инструментов, художественный руководитель Станислав Григоренко. Нарвский симфонический оркестр, дирижер Анатолий Щура.

ГДЕ? Нарва, концертный дом «Женева».

КОГДА? В 17.00.

Вторник, 26 марта

ЧТО? XXVМеждународный музыкальный фестиваль им. Евгения Мравинского. Вечер камерной музыки. Сергей Тютюник (скрипка, Россия), Ирина Захаренкова (фортепиано, Эстония-Финляндия). В программе «Весенняя» соната Бетховена, произведения Чайковского, Грига, Шимановского.

ГДЕ? Нарва, концертный дом «Женева».

КОГДА? В 19.00.