Что ожидается интересного в Нарве с 20 марта?

Культурная афишаЧто ожидается интересного в Нарве с 20 марта?
Дата публикации: Вчера, 10:55 Просмотрено: 144
Культурные и спортивные мероприятия, которые пройдут в Нарве с 20 марта.
Среда, 20 марта
ЧТО? Спектакль Русского театра Эстонии «День космонавтики».
ГДЕ? Нарва, Линда, 2, Vaba Lava Narva.
КОГДА? В 19.00.
Четверг, 21 марта
ЧТО? Презентация трёх частей сборника «Русский след в становлении и развитии Эстонии», изданных в 2016-2018 гг. Русским академическим обществом. Модераторы мероприятия - Ханон Барабанер и Анжела Мелихова. Вход свободный.
ГДЕ? Нарва, Центральная библиотека.
КОГДА? В 13.00.
Пятница, 22 марта
ЧТО? Концерт New Orchestra (Санкт-Петербург) «Русские хиты».
ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив».
КОГДА? В 19.00.
ЧТО? Лекция от Andrei Kedrin: Тимур Новиков. Ноль объект (0-объект).
ГДЕ? Нарва, Йоала, 18, Нарвская арт-резиденция.
КОГДА? С19.00 до 21.00.
Суббота, 23 марта
ЧТО? Шоу Альберта Степаняна.
ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив».
КОГДА? В 16.00.
ЧТО? Воркшоп от Andrei Kedrin: Акварельный неоакадемизм.
ГДЕ? Нарва, Йоала, 18, Нарвская арт-резиденция.
КОГДА? С 12.00 до 15.00.
Воскресенье, 24 марта
ЧТО? Конкурс «Маленькие мисс и мистер Нарва».
ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив».
КОГДА? В 17.00.
ЧТО? XXVМеждународный музыкальный фестиваль им. Евгения Мравинского, открытие.
В программе легендарная «Кармен-сюита» Родиона Щедрина на музыку из оперы Жоржа Бизе «Кармен» и произведения Вивальди, Пахельбеля, Грига, Римского-Корсакова, Хачатуряна, Монти, Пьяццолы, Мориа, Морриконе в оригинальных аранжировках для мелодических ударных инструментов и оркестра: MarimbaMix(Санкт-Петербург), ансамбль мелодических ударных инструментов, художественный руководитель Станислав Григоренко. Нарвский симфонический оркестр, дирижер Анатолий Щура.
ГДЕ? Нарва, концертный дом «Женева».
КОГДА? В 17.00.
Вторник, 26 марта
ЧТО? XXVМеждународный музыкальный фестиваль им. Евгения Мравинского. Вечер камерной музыки. Сергей Тютюник (скрипка, Россия), Ирина Захаренкова (фортепиано, Эстония-Финляндия). В программе «Весенняя» соната Бетховена, произведения Чайковского, Грига, Шимановского.
ГДЕ? Нарва, концертный дом «Женева».
КОГДА? В 19.00.