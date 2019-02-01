Середина марта: куда пойти?

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Культурные и спортивные мероприятия, которые пройдут в Нарве с 15 марта.

Среда, 13 марта

ЧТО? Неделя родного языка в Нарвском колледже ТУ. Встреча с детской и молодёжной писательницей Айди Валлик.

ГДЕ? Нарва, Ратушная пл., 2, НКТУ.

КОГДА? В 13.00.

ЧТО? Дни кино с Юлией Ауг. Художественный фильм «Интимные места». Билет 3 евро.

ГДЕ? Нарва, Линда, 2, Vaba Lava Narva.

КОГДА? В 19.00.

Четверг, 14 марта

ЧТО? Неделя родного языка в Нарвском колледже ТУ. Написание э-диктанта от Викеррадио. Представление программы для изучения языка Speakly и просмотр документального фильма «Рождение закона о языке». С 13.00 пройдет традиционное соревнование по спонтанной речи для гимназистов, в котором примут участие ученики школ Ида-Вирумаа.

ГДЕ? Нарва, Ратушная пл., 2, НКТУ.

КОГДА? В 10.15.

ЧТО? Инфодень о программе местной собственной инициативы.

ГДЕ? Нарва, Ратушная пл., 2, НКТУ.

КОГДА? В 16.00.

Пятница, 15 марта

ЧТО? Неделя родного языка в Нарвском колледже ТУ. Конкурс чтецов «От Хансена до Таммсааре».

ГДЕ? Нарва, Ратушная пл., 2, НКТУ.

КОГДА? С 11.00 до 14.00.

ЧТО? Инфоярмарка «Ориентир».

ГДЕ? Нарва, Раквере, 22 D, спортивный центр.

КОГДА? С 11.00 до 17.00.

ЧТО? Фестиваль Connect 2019. Конференция “Организации гражданского общества и креативные индустрии – создавая новые перспективы”. Темы: Творческая экономика, международное сотрудничество и Культурная столица 2024.

ГДЕ? Нарва, Линда, 2, Vaba Lava Narva.

КОГДА? В 10.00.

ЧТО? Фестиваль Connect 2019. Молодежный мюзикл «Аэлита 2.0» и музыкальная постановка «Азбука эстонского современного театра». На эстонском языке.

ГДЕ? Нарва, Линда, 2, Vaba Lava Narva.

КОГДА? В 19.00.

ЧТО? Концерт Изиды Галимовой и Лады Шейн «Музыка в душе моей...» из серии «Перекресток искусств».

ГДЕ? Нарва, Художественная галерея Нарвского музея.

КОГДА? В 17.00.

ЧТО? Спектакль для детей «Конек Горбунок», театр «Мельница».

ГДЕ? Нарва, Линда, 2, театральный центр Vaba Lava Narva.

КОГДА? В 18.00.

Суббота, 16 марта

ЧТО? Инфоярмарка «Ориентир».

ГДЕ? Нарва, Раквере, 22 D, спортивный центр.

КОГДА? С 10.00 до 15.00.

ЧТО? Живая Библиотека, организатор Молодежный клуб “Актив”. Живая библиотека – это не привычная нам всем библиотека: в рамках этого мероприятия люди становятся Книгами. Цель мероприятия – повысить осведомлённость населения о разных социальных группах, часто подвергающихся осуждению или предвзятому отношению.

Книги могут быть на самые разнообразные темы: религиозные или нравственные убеждения, нестандартные для общества профессии или хобби, особые потребности, сексуальные и этнические меньшинства и многое другое. Живые Книги готовы рассказывать свою историю в открытом, честном и позитивном диалоге с Читателями. Участие в мероприятии бесплатное.

Больше информации о концепции данного метода читайте тут: http://humanlibrary.ru/ Подробнее о мероприятии:

https://www.facebook.com/events/401609013928773/.

ГДЕ? Нарва, Йоала, 20.

КОГДА? С 12.30 до 16.30.

ЧТО? «Духовая музыка сквозь столетия». Большой концерт духовых оркестров Ида-Вирумаа. Вход свободный.

ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив».

КОГДА? В 12.00.

ЧТО? Фестиваль Connect 2019. Театральный проект «Освенцим сейчас и навсегда» (на английском языке) и представление «Лекарь поневоле» (на русском языке).

ГДЕ? Нарва, Линда, 2, Vaba Lava Narva.

КОГДА? В 19.00.

ЧТО? Stand-up Viva la Narva. Участники и полуфиналисты проектов «Комеди батл» и «Открытый микрофон» на ТНТ.

ГДЕ? Нарва, Речной порт, клуб Ro-RO.

КОГДА? В 22.00.

Воскресенье, 17 марта

ЧТО? Балет-сказка «Путешествие в страну Шахмат» Танцевального театра Goltsman Ballet .

ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив».

КОГДА? В 17.00.

ЧТО? Фестиваль Connect 2019. Презентация четырех молодежных мини-представлений.

ГДЕ? Нарва, Линда, 2, Vaba Lava Narva.

КОГДА? В 14.00.

Вторник, 19 марта

ЧТО? Концерт скрипачей Нарвской музыкальной школы «Мы любим скрипку». Выступают: Лидия Оганесян, Маргарита Егорова, Анастасия Петрищева, Хейли Ваус-Тамм (Таллинн). Педагог: Ольга Мустонен. Концертмейстер: Елена Петрищева. В программе: А.Вивальди, Й.Гайдн, М.Глинка, П.Чайковский, С.Рахманинов, Ф.Крейслер и др. Вход свободный.

ГДЕ? Нарва, Центральная библиотека.

КОГДА? В 16.30.

Среда, 20 марта

ЧТО? Спектакль Русского театра Эстонии «День космонавтики». Комедия. В сельском клубе собрались на репетицию будущего праздника три подруги, уже немолодые, замотанные жизнью женщины. Каждый год они организуют собственными силами День космонавтики на селе...

ГДЕ? Нарва, Линда, 2, vaba Lava Narva.

КОГДА? В 19.00.