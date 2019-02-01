В «Ругодиве» - выставка картин одного из первых оформителей ДК

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Выставка живописных работ нарвского художника Владимира Смирнова открылась в пятницу, 1 марта, в ДК «Ругодив», где он полвека тому назад приступил к работе в качестве художника-оформителя.

Поддержать Владимира Смирнова на открытие выставки пришли члены его семьи. Фото: Наталья Соболева

Пришедшие на открытие выставки зрители с интересом слушали рассказ о том, что в 1969 году из Сланцев в Нарву молодой тогда человек перебрался, как и многие другие, в надежде получить жилье от предприятия. И эта надежда довольно скоро оправдалась, несмотря на то, что первое время спать ему пришлось в гримерке на раскладушке.

Радуясь произошедшей реновации ДК, Владимир Смирнов вспоминает, что 50 лет назад в подвальном помещении его мастерской, где он рисовал афиши мероприятий, было довольно холодно, а в оформлении стен преобладали серо-зеленые тона. Афиши он писал с душой, работал старательно, удивляя мастерским написанием шрифтов. Стенды, на которых размещались афиши, тогда были выносными, каждый надо было вручную обклеить и вынести на улицу. Бывали у него и «соавторы», так и норовившие что-нибудь пририсовать к афише. Теперь, говорит, все это находится под стеклом, навряд ли получится что-то испортить.

Несмотря на то, что за кисть дипломированный режиссер Смирнов, взялся довольно поздно - примерно лет 20 тому назад, он дал начало художественной династии. Занимавшаяся когда-то в его изостудии при ДК «Ругодив» дочь Ирина Сопина теперь преподает в Нарвской художественной школе, а внучка Мария Сидоренко закончила художественную академию по специальности графический дизайн и уже в магистратуре увлеклась керамикой.

Экспериментирует в собственном стиле передачи изображения и внук Илья, не проявлявший ранее особого желания стать художником.

В последние полтора десятилетия Владимир Смирнов вел изостудию «Юный художник» в Ольгинском народном доме, где приобщал детей к художественному творчеству.

Наталья Соболева