Месяц открытых мероприятий в Нарвской арт-резиденции

Дата публикации: Вчера, 11:55 Просмотрено: 100

Нарвская арт-резиденция — это уникальная культурная площадка, где проходят выставки, встречи и учебные семинары, посвященные искусству. C 9 по 30 марта в Нарвской арт резиденции пройдет серия мероприятий «Открытое пространство», во время которых художники и дизайнеры расскажут о своих проектах и проведут воркшопы для молодежи. А также общественные активисты организуют мероприятия для открытых дискуссий, где можно будет обсудить непростые и волнующие нас темы.

Вход на все мероприятия свободный (на воркшопы нужно будет предварительно зарегистрироваться). Мы приглашаем всех, кому было бы интересно узнать больше об искусстве, дизайне и расширить свои знания в области социальных наук.

Мероприятия будут проходить по выходным в зданиях по адресу Йоала,18 и Йоала, 20.

Вашему вниманию первые мероприятия:

Суббота, 9 марта, 16:00-18:00. Мероприятие от команды Superheroes: Free of stereotypes.

Подробнее: www.facebook.com/events/2081653888617600

Воскресенье, 10 марта, 12:00-15:00. Лекция и воркшоп: профессия иллюстратор - Masina Studio ,воркшоп по плакатам пройдет под руководством Dmitri Makonnen.

Подробнее: www.facebook.com/events/339386573368330/

Марина Павлюк,

ассистент по проектам Нарвской арт-резиденции