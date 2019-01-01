Что ожидается интересного в Нарве с 6 марта?

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Культурные и спортивные мероприятия, которые пройдут в Нарве с 6 марта.

Среда, 6 марта

ЧТО? Концерт, посвящённый Дню памяти Старой Нарвы. В память о трагических днях в истории Нарвы выступят ученики Нарвской музыкальной школы. Вход на концерт свободный.

ГДЕ? Нарва, Вабадусе, 20, Центр свободного творчества.

КОГДА? В 18.30.

Четверг, 7 марта

ЧТО? Творческая встреча с психологом и писателем Ольгой Хийело (Таллинн). Ольга – практикующий психолог, консультант по позитивной психотерапии, консультант по карьере и мама троих детей. Имеет 17-летний опыт в области образования и психологии, ведет тренинги и курсы для нянь, родителей и детей, а также частную практику. Ольга Хийело представит две свои книги «От одиночества к любви» и «Между льдом и пламенем». Книга «Между льдом и пламенем» о современной женщине. Автор подробно объясняет, откуда берутся те или иные модели поведения, дает рекомендации, как снижать градус накала, если все-таки вас не по-женски занесло. Вход свободный. Встреча проходит в рамках проекта «Эстонские писатели – в Нарву!»

ГДЕ? Нарва, Центральная городская библиотека.

КОГДА? В 17.00.

ЧТО? Вечер футбольного клуба Narva Trans , посвященный открытию сезона 2019. В программе: презентация основной команды Narva Trans, фотовыставка Сергея Степанова, экскурс в историю клуба и презентация юбилейной символики, сезон 2019 в клубе Narva Trans: команды и турниры, возможность оформления абонемента на сезон, розыгрыш подарков для гостей, фотосессия с игроками команды. Вход на мероприятие свободный.

ГДЕ? Нарва, Ратушная пл., 2. НКТУ.

КОГДА? В 18.00.

Пятница, 8 марта





ЧТО? Презентация арт-фестиваля The Soul of a Woman (“Душа женщины”).

ГДЕ? Нарва, Ратушная пл., 2, НКТУ.

КОГДА? С 16.30.

ЧТО? Студия «Шанс» представляет шоу «Лучшие хиты группы «Мираж». Билет 4 евро.

ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив».

КОГДА? В 18.00.

ЧТО? Два танцпола. Международный женский день + Wold DJ Day.

ГДЕ? Нарва, Линда, 2, Vaba Lava.

КОГДА? В 22.00.

Суббота, 9 марта

ЧТО? Международный женский день отмечаем фитнес-тренировками и лекциями о здоровом питании. Бесплатное посещение зала, 50% скидки на все полные абонементы для женщин. В 12.00 тренировка от Алины Елисеевой, в 13.00 лекция по здоровому питанию Наталии Елисеевой.

ГДЕ? Нарва, Липовая ямка, пляжное здание.

КОГДА? С 10.00.

ЧТО? Дни кино с Юлией Ауг. Художественный фильм «Небесные жёны луговых мари». Билет 3 евро.

ГДЕ? Нарва, Линда, 2, Vaba Lava.

КОГДА? В 16.00.

ЧТО? Дни кино с Юлией Ауг. Художественный фильм «Овсянки».

ГДЕ? Нарва, Линда, 2, Vaba Lava.

КОГДА? В 19.00.

Воскресенье,10 марта

ЧТО? Празднуем Масленицу / Вастлапяев. Изготовление и сжигание чучел, народные и спортивные игры, изгнание клубка несчастий, праздничные угощения. Ведущие праздника - народный ансамбль «Супрядки».

ГДЕ? Нарва, Нарвский замок.

КОГДА? В 13.00.

ЧТО? Масленичная ярмарка. Билет 2 евро. В стоимость билета входят блины и чай.

ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив».

КОГДА? В 11.00.

ЧТО? Дни кино с Юлией Ауг. Художественный фильм «Ангелы революции».

ГДЕ? Нарва, Линда, 2, Vaba Lava.

КОГДА? В 11.00.

ЧТО? Дни кино с Юлией Ауг. Художественный фильм «Небесные жёны луговых мари».

ГДЕ? Нарва, Линда, 2, Vaba Lava.

КОГДА? В 14.00.

ЧТО? Встреча с режиссером Алексеем Федорченко, актрисой и режиссером Юлией Ауг, театральными критиками Олегом Лоевксом и Мариной Дмитриевской.

ГДЕ? Нарва, Линда, 2, Vaba Lava.

КОГДА? В 19.00.

ЧТО? Cпектакль «Моя эстонская бабушка».

ГДЕ? Нарва, Линда, 2, Vaba Lava.

КОГДА? В 17.00.

ЧТО? Дни кино с Юлией Ауг. Художественный фильм «Овсянки».

ГДЕ? Нарва, Линда, 2, Vaba Lava.

КОГДА? В 19.30.

Понедельник, 11 марта

ЧТО? Cпектакль «Моя эстонская бабушка».

ГДЕ? Нарва, Линда, 2, Vaba Lava.

КОГДА? В 19.00.

Вторник, 12 марта

ЧТО? Cпектакль «Моя эстонская бабушка».

ГДЕ? Нарва, Линда, 2, Vaba Lava.

КОГДА? В 19.00.

Среда, 13 марта

ЧТО? Дни кино с Юлией Ауг. Художественный фильм «Интимные места»

ГДЕ? Нарва, Линда, 2, Vaba Lava.

КОГДА? В 19.00.

Катание на коньках в Нарвском Ледовом холле

Вторник-пятница: 12.00 - 13.00.

Суббота-воскресенье: 12.00 - 13.00, 19.00 - 20.00.

Стоимость: взрослый - 4 €, дети - 2 €.