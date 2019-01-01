Что интересного произойдет в Нарве с 28 февраля?

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Культурные и спортивные мероприятия, которые пройдут в Нарве с 28 февраля.

Четверг, 28 февраля

ЧТО? Февральские каникулы в бастионе Виктория. Что еще скрывает Нарва? Тайные места Нарвы. Видел ли ты их? Мастер-класс «Секретик».

ГДЕ? Нарва, Темный сад, ул. Пимеая, 3, бастион Виктория.

КОГДА? В 12.00.

ЧТО? Зимние мастер-классы. Мастер-класс от Валентины Астаховой.

ГДЕ? Нарва, Липовка, пляжное здание.

КОГДА? В 17.00.

Пятница, 1 марта

ЧТО? Февральские каникулы в бастионе Виктория. Что весна нам принесет? Различные виды гадания. Помощь летучей мышки из подземелья. Мастер-класс «Браслет-оберег».

ГДЕ? Нарва, Темный сад, ул. Пимеая, 3, бастион Виктория.

КОГДА? В 12.00.

ЧТО? Зимние мастер-классы.

ГДЕ? Нарва, Липовка, пляжное здание. Мастер-класс от Анжелики Мяги.

КОГДА? В 17.00.

ЧТО? Открытие выставки живописи Владимира Смирнова «50 лет спустя».

ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив».

КОГДА? В 17.00.

Суббота, 2 марта

ЧТО? Мастер-класс от Beads Studio – браслеты, сережки. Каждой маме приятно получить подарок, сделанный руками своего ребенка. На мастер -классе можно будет подготовить сюрприз маме к 8 марта.

ГДЕ? Нарва, Центральная библиотека, 2-й этаж.

КОГДА? С 12.00 до 14.00.

ЧТО? Зимние мастер-классы. Мастер-класс от Жанны Пантелеевой.

ГДЕ? Нарва, Липовка, пляжное здание.

КОГДА? В 18.00.

ЧТО? Концерт Глеба Матвейчука. Глеб Матвейчук – победитель телепроекта «Две звезды» (Первый канал), обладатель приза зрительских симпатий в проекте «Точь-в-точь» (Первый канал), лидер шоу «Живой звук. Весенний сезон» и «Живой звук. Битва титанов» (телеканал «Россия 1»). Глеб Матвейчук – популярный актёр театра: «Иисус Христос – суперзвезда» (театр им. Моссовета), «Монте Кристо» (Театр оперетты), «Джекилл и Хайд» (театр им. Моссовета), «Территория страсти» (Театр эстрады).

Глеб Матвейчук – композитор, автор музыки к фильмам «Адмирал», «Новая земля», «Чкалов», «Убить Сталина», «Про любоff», спектаклям «Собака на сене», «Зал ожидания», «Территория страсти», к ледовому арена-шоу «Волшебник страны OZ».

2 марта в сопровождении инструментальной группы «Аккорд» прозвучит лучшее из репертуара Глеба: авторские песни и романсы, шлягеры прошлых лет, лирические песни. В концерте также принимает участие вокалистка Елена Коломийцева.

Билеты в пунктах Piletilevi по праздничной цене, благодаря поддержке города и Отдела культуры Нарвской горуправы.

ГДЕ? Нарва, концертный дом Geneva.

КОГДА? В 15.00.

ЧТО? «Битва под Нарвой». В ней примут участие сильнейшие боксеры и кик-боксеры России, Украины, Швеции, Литвы, Латвии, Эстонии, возможно, Германии. Одни из лучших - чемпионы Эстонии, участники чемпионатов Европы и мира Павел Каманин и Роберт Шибалов будут «воевать» против братьев из Щвеции Аделя и Адама Белалия. В боях по правилам профессионального бокса впервые примут участие Эдгард Пиирисильд /Таллинн/ против дебютанта из Литвы Лукаса Улайс и наш чемпион Эстонии, участник чемпионата Европы Семен Каманин будет сражаться с чемпионом Украины среди молодежи Артуром Давиденко. По К-1/профессиональный кик-боксинг/ воспитанники клуба «КОНКИРО», экс-чемпион Европы по кик-боксингу и чемпион мира по кик-тай боксу среди молодежи Даниил Гайдук и чемпион мира по тайскому боксу среди молодежи Андрес Ойтсар выйдут на ринг против бойцов из России и Германии.

ГДЕ? Нарва, Таллиннское ш. 30, спортхолл «Энергия».

КОГДА? В 18.00.

Воскресенье, 3 марта

ЧТО? Зимние мастер-классы. Мастер-класс от Анжелики Мяги.

ГДЕ? Нарва, Липовка, пляжное здание.

КОГДА? В 18.00.

Понедельник, 4 марта

ЧТО? Показ фильма Жана Негулеско «Как выйти замуж за миллионера» (1953, 95 мин.) Нью-Йорк слезам не верит. Традиционная ситуация: три модели ищут мужей-миллионеров. Для осуществления своих планов девушки снимают шикарную квартиру в элитном районе и начинают осуществлять задуманное. Проходят три месяца — из квартиры продана последняя мебель, а на горизонте — ни одной подходящей партии. К финалу картины страсти накаляются, у двух подруг возникает дилемма: деньги или любовь? Лишь у третьей, на первый взгляд, все складывается хорошо. Но это лишь — на первый взгляд.

ГДЕ? Нарва, Центральная библиотека.

КОГДА? В 17.00.

Катание на коньках в Нарвском Ледовом холле

Вторник-пятница: 12.00 - 13.00.

Суббота-воскресенье: 12.00 - 13.00, 19.00 - 20.00.

Стоимость: взрослый - 4 €, дети - 2 €.