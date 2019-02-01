Узнайте больше о воде – в жизни и в искусстве!

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Художественная галерея Нарвского музея приглашает в субботу, 23 февраля в 16:00 на второе арт-шоу «Вода в жизни и в искусстве» в рамках интерактивного мастер-класса «АртТранзит: искусство повседневности», объектом которого станет жизненно важная вода.

Фото: idaviru.ee

Два увлеченных специалиста философ Елена Сергейчик (Санкт-Петербург) и художник Вера Ланцова ( Нарва) собирают любителей искусства и осязательных открытий в жизни на удивительную лекцию- действо.

Нарва является в мире одним из тех мест, где вода имела большое значение для формирования города и его развития. Река Нарва была впервые упомянута в 1221 году и уже на протяжении 800 лет, до сих пор город и река Нарва являются двумя сторонами одной монеты. В свою очередь, в 1857 году Нарвские водопады стали местом, где была основана Кренгольмская мануфактура, которая по настоящее время формирует лицо города.

Помимо прочего, наряду с кислородом и солнечным светом, вода - важный источник жизни. Вода является частью Земли и самого человека — покрывает примерно 70% земли и человек состоит на 2/3 из воды. Каждый наш день начинается и заканчивается водой. Между утренним и вечерним умыванием, мойкой рук и чисткой зубов, в на протяжении дня мы используем воду еще десятки раз в разных сферах своей жизнедеятельности.

В этот раз арт-шоу «Вода в жизни и в искусстве» из серии «АртТранзит: искусство повседневности» знакомит с изображениями воды в эстонском, русском, шведском, немецком искусстве и в искусстве других народов, активно повлиявших на культуру Нарвы. Особое внимание уделено наследию Художественной галереи Нарвского музея и работам нарвских художников. В дополнение к этому будут обсуждаться способы применения воды в повседневной жизни, а заканчивается вечер кулинарным мастер-классом с водой.

Ведущими арт-шоу являются художница Вера Ланцова и профессор философии Елена Сергейчик.

Мастер-класс длится 1 час и 30 минут.

Билеты: взрослые 4 €, ученики 2 € , дети до 6 лет бесплатно

Елена Сохраннова-Ховарт,

руководитель программ Нарвского музея