Что ожидается интересного в Нарве в конце февраля?

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Культурные и спортивные мероприятия, которые пройдут в Нарве с 22 февраля.

Пятница, 22 февраля

ЧТО? Концерт творческих коллективов ДК «Ругодив» «Праздник моей страны – мой праздник».

ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив».

КОГДА? В 11.00.

ЧТО? Клуб «Надежда». Вечер отдыха.

ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив».

КОГДА? В 16.00.

ЧТО? Концерт Елены Мальцевой и группы «Ярмарка».

ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив».

КОГДА? В 17.00.

ЧТО? Танцевальные мастер-классы. Вход свободный.

ГДЕ? Нарва, Линда, 2, Vaba Lava Narva.

КОГДА? В 12.00.

ЧТО? Спектакль MeeleKolu. Вход свободный.

ГДЕ? Нарва, Линда, 2, Vaba Lava Narva.

КОГДА? В 11.00.

ЧТО? Концерт национально-культурных обществ Нарвы «Наш дом – Эстония!».

ГДЕ? Нарва, Креэнхольми, 25, Дом дружбы народов.

КОГДА? В 17.00.

Суббота, 23 февраля

ЧТО? Концерт ансамбля танца «Нарва» «Танцевальная палитра Эстонии».

ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив».

КОГДА? В 14.00.

ЧТО? Танцевальные мастер-классы для семей. Вход свободный.

ГДЕ? Нарва, Линда, 2, Vaba Lava Narva.

КОГДА? В 11.00 и в 14.00.

ЧТО? Клуб Weekend. Вечер отдыха.

ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив».

КОГДА? В 19.00.

ЧТО? Спектакль MeeleKolu. Вход свободный.

ГДЕ? Нарва, Линда, 2, Vaba Lava Narva.

КОГДА? В 13.00.

ЧТО? Открытие фотовыставки Каролины Круусе «Женщина».

ГДЕ? Нарва, Йоала, 18, Нарвская aрт-pезиденция.

КОГДА? В 15.00.

Воскресенье, 24 февраля

ЧТО? Утро годовщины Эстонской Республики. Торжественное поднятие государственного флага.

ГДЕ? Нарва, Нарвский замок, Северный двор.

КОГДА? В 7.20.

ЧТО? Возложение венков к монументу в память об Освободительной войне на Гарнизонном кладбище (автобус от Петровской площади в 9.00).

ГДЕ? Нарва, Гарнизонное кладбище.

КОГДА? В 9.30.

ЧТО? Нарвский лыжный заезд. В Нарвском лыжном заезде можно участвовать всей семьёй.

ГДЕ? Нарва, Ореховая горка, Äkkeküla.

КОГДА? С 10.00 (регистрация).

ЧТО? Открытие выставки Эстонской живописи 19-20 веков.

ГДЕ? Нарва, Художественная галерея.

КОГДА? В 14.00.

ЧТО? Общество Narvamaa. Вечер отдыха.

ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив».

КОГДА? В 14.00.

Понедельник, 25 февраля

ЧТО? Февральские каникулы в бастионе Виктория (до 1 марта.)

ГДЕ? Нарва, Pimeaia, 3.

КОГДА? В 12.00.

ЧТО? Спектакль «На одном дыхании». В главных ролях: Екатерина Волкова, Александр Дьяченко.

ГДЕ? Нарва, концертный дом Geneva.

КОГДА? В 19.00.

Вторник, 26 февраля

ЧТО? Шоу для всей семьи «Ну, погоди!». Впервые на сцене – «живые» анимированные ростовые куклы. Культовая история «Ну, погоди!» про Волка и Зайца у нас в городе!

ГДЕ? Нарва, концертный дом Geneva.

КОГДА? В 18.00.

ЧТО? Выставка художественного объединения «Вестервалли» «С нежностью в родном краю».

ГДЕ? Нарва, Креэнхольми, 25, Дом дружбы народов.

КОГДА? В 16.00.

Катание на коньках в Нарвском Ледовом холле

Вторник-пятница: 12.00 - 13.00.

Суббота-воскресенье: 12.00 - 13.00, 19.00 - 20.00.

Стоимость: взрослый - 4 €, дети - 2 €.