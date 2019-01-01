Что ожидается интересного в Нарве в конце февраля?

Культурная афишаЧто ожидается интересного в Нарве в конце февраля?
Дата публикации: Сегодня, 11:23 Просмотрено: 67
Культурные и спортивные мероприятия, которые пройдут в Нарве с 22 февраля.
Пятница, 22 февраля
ЧТО? Концерт творческих коллективов ДК «Ругодив» «Праздник моей страны – мой праздник».
ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив».
КОГДА? В 11.00.
ЧТО? Клуб «Надежда». Вечер отдыха.
ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив».
КОГДА? В 16.00.
ЧТО? Концерт Елены Мальцевой и группы «Ярмарка».
ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив».
КОГДА? В 17.00.
ЧТО? Танцевальные мастер-классы. Вход свободный.
ГДЕ? Нарва, Линда, 2, Vaba Lava Narva.
КОГДА? В 12.00.
ЧТО? Спектакль MeeleKolu. Вход свободный.
ГДЕ? Нарва, Линда, 2, Vaba Lava Narva.
КОГДА? В 11.00.
ЧТО? Концерт национально-культурных обществ Нарвы «Наш дом – Эстония!».
ГДЕ? Нарва, Креэнхольми, 25, Дом дружбы народов.
КОГДА? В 17.00.
Суббота, 23 февраля
ЧТО? Концерт ансамбля танца «Нарва» «Танцевальная палитра Эстонии».
ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив».
КОГДА? В 14.00.
ЧТО? Танцевальные мастер-классы для семей. Вход свободный.
ГДЕ? Нарва, Линда, 2, Vaba Lava Narva.
КОГДА? В 11.00 и в 14.00.
ЧТО? Клуб Weekend. Вечер отдыха.
ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив».
КОГДА? В 19.00.
ЧТО? Спектакль MeeleKolu. Вход свободный.
ГДЕ? Нарва, Линда, 2, Vaba Lava Narva.
КОГДА? В 13.00.
ЧТО? Открытие фотовыставки Каролины Круусе «Женщина».
ГДЕ? Нарва, Йоала, 18, Нарвская aрт-pезиденция.
КОГДА? В 15.00.
Воскресенье, 24 февраля
ЧТО? Утро годовщины Эстонской Республики. Торжественное поднятие государственного флага.
ГДЕ? Нарва, Нарвский замок, Северный двор.
КОГДА? В 7.20.
ЧТО? Возложение венков к монументу в память об Освободительной войне на Гарнизонном кладбище (автобус от Петровской площади в 9.00).
ГДЕ? Нарва, Гарнизонное кладбище.
КОГДА? В 9.30.
ЧТО? Нарвский лыжный заезд. В Нарвском лыжном заезде можно участвовать всей семьёй.
ГДЕ? Нарва, Ореховая горка, Äkkeküla.
КОГДА? С 10.00 (регистрация).
ЧТО? Открытие выставки Эстонской живописи 19-20 веков.
ГДЕ? Нарва, Художественная галерея.
КОГДА? В 14.00.
ЧТО? Общество Narvamaa. Вечер отдыха.
ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив».
КОГДА? В 14.00.
Понедельник, 25 февраля
ЧТО? Февральские каникулы в бастионе Виктория (до 1 марта.)
ГДЕ? Нарва, Pimeaia, 3.
КОГДА? В 12.00.
ЧТО? Спектакль «На одном дыхании». В главных ролях: Екатерина Волкова, Александр Дьяченко.
ГДЕ? Нарва, концертный дом Geneva.
КОГДА? В 19.00.
Вторник, 26 февраля
ЧТО? Шоу для всей семьи «Ну, погоди!». Впервые на сцене – «живые» анимированные ростовые куклы. Культовая история «Ну, погоди!» про Волка и Зайца у нас в городе!
ГДЕ? Нарва, концертный дом Geneva.
КОГДА? В 18.00.
ЧТО? Выставка художественного объединения «Вестервалли» «С нежностью в родном краю».
ГДЕ? Нарва, Креэнхольми, 25, Дом дружбы народов.
КОГДА? В 16.00.
Катание на коньках в Нарвском Ледовом холле
Вторник-пятница: 12.00 - 13.00.
Суббота-воскресенье: 12.00 - 13.00, 19.00 - 20.00.
Стоимость: взрослый - 4 €, дети - 2 €.