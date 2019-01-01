Русский театр Эстонии ждёт своих зрителей в Vaba Lava

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На прошлой неделе в новом театральном центре Vaba Lava Narva прошла встреча сотрудников образовательных учреждений Нарвы с представителем Русского театра Эстонии, где была представлена программа спектаклей этого театра, которые в ближайшее время пройдут в стенах Vaba Lava.

Поскольку в репертуаре Русского театра Эстонии традиционно немало постановок классических произведений и некоторые из них есть в государственной программе обучения нынешних школьников, то возможность посещения подобных спектаклей в родном городе для нарвских учащихся, считает Маргарита Соскова, директор по продажам Русского театра Эстонии , «просто настоящий подарок». И надо сказать, ее поддерживает подавляющее большинство учителей. А то, что актеры Русского театра говорят на грамотном русском языке, можно считать еще одной существенной причиной, чтобы нынешние школьники, чья учебная программа по родному языку и речи с каждым годом все больше урезается, поспешили на их представления.

В ближайшие месяцы в стенах нарвской Vaba Lava можно будет увидеть два спектакля Русского театра Эстонии.

20 марта, «День космонавтики». В сельском клубе собрались на репетицию будущего праздника три подруги, уже немолодые, замотанные жизнью женщины. Каждый год они организуют собственными силами День космонавтики на селе. Произносят вдохновенные речи о Гагарине и Королеве, с упоением играют на аккордеоне и отжигают на балалайке. Естественно, что в конце концов три женщины начинают говорить о любви, о том, что не сложилось и не получилось.

Очень трогательная и понятная история.

23 апреля, «Преступление и наказание». Вершина детективного и психологического романа мировой литературы. Надо ли говорить, что каждое время, каждая литературная, театральная, а потом и киноэпоха находит нечто свое в произведениях Достоевского, что помогает понять современность.

Ксения Федорова