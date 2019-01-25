25 января в 16.00 Нарвский музей приглашает в Художественную галерею на открытие выставки «Портрет. Реалии и вымыслы»

Дата публикации: Вчера, 15:30 Просмотрено: 135

Коллекция произведений искусства Нарвского музея уникальна своими портретами, которые бросают светящийся взор сквозь века и переносят назад царской семье Романовых и императорскому двору от Петра I и его друга князя Александра Меньшикова до царя Александра II, знакомят с жителями Нарвы, правителями, купцами и промышленниками, которые жили в XVII-XX веках жили. Коллекция включает в себя несколько превосходных шедевров из коллекции семьи Лаврецовых.

На выставке «Портрет. Реалии и вымыслы» с гордостью представлены династия Романовых и их двор. Помимо портретов Петра I и князя Александра Меньшикова, выполненных в начале XVIII века, можно увидеть портрет Екатерины I (1726), нарисованный Иоганном Генрихом Ведекиндом (1674-1746) и портрет Елизаветы Петровны (1745), выполненный Георгом Кристофом Гроо́том (1716-1749). На выставке также представлены работы художника Генриха Бухгольца (1735-1781) - портреты Екатерины II и Петра III от 1762 года, а также портрет Павла I, написанный Иоганом Спрингом в 1797 году.

Увлекательной частью выставки являются портреты жителей Нарвы XVII-XIX веков, торговцев, правителей и и членов их семей, представляя нам нарвитян, живших много веков назад. Портрет Нарвского бургомистра Иоганна Кристофа Шварца (1627-1699), который был написан неизвестным автором составит компанию портретам Нарвского коммерческого и полицейского бургомистра Герхарда Генриха Арпса (в должности 1731-1746) и его жены, Нарвского бургомистра юстици Иоганна-Андреаса Кромпейна (в должности 1735-1760), написанным в 1739 году Якобом Йессеном, а также другим портретам жителей Нарвы XVIII века. Из коллекции Нарвских миценатов Лаврецовых мы увидим на выставке портреты Арнольда Пеэтера Вихвелина (1892-1962), Августа Янсена (1881-1957), Эдуарда Вербера (1877-1927) и других художников.

Выставка будет интересна любителям истории, которые хотят больше узнать о великих деятелях Нарвы и Царской России, а также ценителям портретного искусства.

Выставка открыта с 25.01.2019 по 15.03.2019

На открытие выставки вход свободный.

ИНФО: (+372) 359 9230, info@narvamuuseum.ee