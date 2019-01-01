Международный танцевальный фестиваль “No Limit Dance Fest” первый раз в Нарве!

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В начале февраля в Нарве впервые пройдет “No Limit Dance Fest” - яркое танцевальное событие с международным размахом.

В субботу, 2 февраля в здании Нарвской Арт-резиденции пройдет международный танцевальный фестиваль с необычной идеей.

Основная идея фестиваля, ставшего ежегодным - мир без границ и ограничений, вне наций и социальных статусов, без разделения по физическим возможностям или религиозным и другим убеждениям. Организаторы уверены, что именно искусство может выразить это наилучшим образом, поэтому и выбрали для этого танец.

Танец - это движение, а движение – это жизнь. Магия и сила танца в энергии искренних эмоций, потому что язык тела не способен обмануть – он всегда говорит правду.

Шоу “No Limit Dance Fest” включает разные танцевальные форматы и направления: баттл-соревнования, представления, мастер-классы. Также здесь можно увидеть, как взаимодействуют с танцем другие виды искусства, помогая артистам выйти на новый уровень.

Главная задача фестиваля – наглядно показать, что танец как вид искусства создан для всех и каждого. Создатели фестиваля сотрудничают с организациями, которые работают с людьми с физическими ограничениями. Гости фестиваля смогут увидеть некоторых из них среди участников фестиваля – и будут невероятно удивлены их энергий и творческим потоком.

Фестиваль приглашает к сотрудничеству настоящих профессионалов из сферы искусства, социальных и культурных движений, а также только вступивших на этот путь, — чтобы поделиться своими достижениями и креативом друг с другом.

Больше информации и регистрация на странице мероприятия.