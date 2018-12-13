«Мои встречи со святыми». Презентация новых книг Людмилы Ильюниной (Санкт-Петербург)

Дата публикации: 13-12-2018, 17:41 Просмотрено: 157

В понедельник, 17 декабря в 17.00 состоится встреча с петербургским писателем Людмилой Ильюниной. Людмила Ильюнина представит новые книги о возрождении святых мест России в 1990-е годы, а также расскажет о встречах с людьми, причастными к этому возрождению.

Людмила Ильюнина - петербургский литературовед, писатель, журналист, поэт. На протяжении 20 лет – научный сотрудник музея-квартиры А.Блока. Автор 30 книг - из них десяти книг о православных старцах, а так же множества публикаций в научной и православной периодике, участник и ведущая передач на «Православном радио Санкт-Петербурга» и радио «Град Петров», на православном телеканале «Союз». На протяжении 17 лет и до сего дня главный редактор журнала «Православный Летописец Санкт-Петербурга». Редактор издательства «Контраст», под редакцией Л.А.Ильюниной вышло более 10 книг разных авторов.

Константин Сиверскийисполнит новые авторские музыкальные композиции.

Вход бесплатный

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