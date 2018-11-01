Музыканты Эстонского национального симфонического оркестра за одну неделю дадут 100 концертов по всей Эстонии

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Если в прошлом году у Эстонского национального симфонического оркестра (ERSO) было несколько длинных турне, то в этом году в честь юбилея Эстонской Республики акцент сделан как раз на местной публике.

Концерты задуманы во всех уездах и на любой вкус . Большая часть концертов бесплатные.

«ERSO как главный оркестр страны должен быть доступен для всех жителей Эстонии. Наконец-то у нас появилась возможность организовать концерты во всех уездах», – отметил директор ERSO и автор идеи Кристьян Халлик. В течение недели перед публикой выступит двадцать шесть разных коллективов, состоящих из музыкантов ERSO. В программе симфоническая, камерная, струнная музыка и музыка эпохи барокко.

Жителей Нарвы 18 ноября ждет вечерний концерт, посвященный музыке Чайковского, а также два дневных концерта в Нарвском колледже и Нарвской арт-резиденции.

Самым занятым музыкантом оркестра станет виолончелист Виллу Вихермяэ, который не только выйдет на сцену в составе нескольких ансамблей, но и примет участие в организации проекта. Финальный аккорд турне прозвучит 24 ноября в Риге, где ERSO передаст символический юбилейный факел соседям с юга – в ноябре Латвии исполняется 100 лет. На общем концерте выступят национальные оркестры Эстонии, Латвии и Литвы.

ERSO благодарит за содействие в организации проекта: фонд «Культурный капитал Эстонии», Utilitas, Selver, FCR Media, Audi Eesti, E-Piim, Radisson Blu Sky Hotel, GoBus, Klassikaraadio, LasnaIdee.

Анастасия Драчева