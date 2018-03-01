Середина ноября: куда пойти?

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Культурные и спортивные мероприятия, которые пройдут в Нарве с 15 ноября.

Четверг, 15 ноября

ЧТО? Небо над Нарвой. Видеоинсталляция под куполом церкви. Продолжительность 15 мин.

ГДЕ? Нарва, Александровский cобор (Кирику, 9).

КОГДА? В 15.00 и 15.45.

ЧТО? Неделя Северных стран. О книге Карлы и Вильгельма Хансенов «Приключения медвежонка Расмуса», мастерим медвежонка из бумаги.

ГДЕ? Нарва, Центральная библиотека.

КОГДА? В 10.00.

ЧТО? Неделя Северных стран. Фильм «Женщина на войне», Исландия, 2018.

ГДЕ? Нарва, APOLLO KINO ASTRI. Билет 1 евро.

КОГДА? В 19.00.

ЧТО? Фортепианный вечер Калле Рандалу. Также Нарвский городской симфонический оркестр. Дирижер Анатолий Щура. В программе: Лист. «Благословение Бога в одиночестве» из цикла «Поэтические и религиозные гармонии» S. 173. Моцарт. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро» КВ 492. Моцарт. Концерт № 21 для фортепиано с оркестром до мажор, К. 467

Калле Рандалу - один из самых известных эстонских пианистов, сделавший блестящую международную карьеру, профессор Высшей школы музыки Карлсруэ в Германии и востребованный во всем мире солист. Рандалу – единственный из эстонцев лауреат конкурса им. П.И.Чайковского.

ГДЕ? Нарва, Александровская церковь.

КОГДА? В 19.00.

Пятница, 16 ноября

ЧТО? Открытая конференция «Обсуждение проблем трудового законодательства». Выступают: Александр Старцев — руководитель Ида-вируского отделения ЦСПСЭ, Вийве Пилле — зав. Отделением профбольных, Айно Муру — старейшина профбольных Эстонии.

ГДЕ? Нарва, Креэнхольми, 25, Дом народов.

КОГДА? В 12.00.

ЧТО? Встреча нарвитян с премьер-министром и председателем Центристской партии Юри Ратасом, министром образования Майлис Репс и депутатом Европарламента Яной Тоом. На месте будет организован перевод.

ГДЕ? Нарва, концертный дом Geneva.

КОГДА? В 17.30.

ЧТО? Небо над Нарвой. Видеоинсталляция под куполом церкви. Продолжительность 15 мин.

ГДЕ? Нарва, Александровский cобор (Кирику, 9).

КОГДА? В 15.00 и 15.45.

ЧТО? Представление театра «Комик-Трест» «Белая история».

ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив».

КОГДА? В 19.00.

ЧТО? Концерт «Божественные послания». Эстонский национальный мужской хор, оркестр Департамента полиции и погранохраны, Наталия Креслина (сопрано, Московская «Новая опера»). В программе: Габриели, Свиридов, Бонато, Чесноков, Креэк, Кылар. На концерте состоится премьера мессы Пярта Уусберга «Божественные послания».

ГДЕ? Нарва, Александровская церковь.

КОГДА? В 19.00.

Суббота, 17 ноября

ЧТО? Спектакль «Маша и Медведь».

ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив».

КОГДА? В 15.00.

ЧТО? Концерт «Цыганские романсы».

ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив».

КОГДА? В 17.00.

ЧТО? Неделя Северных стран. Приключенческий фильм для всей семьи «Эспен в королевстве троллей». Билет 1 евро.

ГДЕ? Нарва, Apollo kino Astri.

КОГДА? В 15.00.

ЧТО? Авторский тренинг и презентация одноименной книги-бестселлера «Публичные выступления. 5 способов победить страх». Автор Алексей Марков.

ГДЕ? Нарва, НКТУ.

КОГДА? С 12.00 до 17.00.

ЧТО? Исторический фестиваль «Зимняя баталия». Он напомнит об одном из важнейших событий в истории Северной войны — битве 1700 года. В 17.00 — огненное шоу.

ГДЕ? Нарва, Нарвский замок.

КОГДА? С 12.00.

Воскресенье, 18 ноября

ЧТО? Клуб «Надежда». Вечер отдыха.

ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив».

КОГДА? 16.00.

ЧТО? Эстонский национальный симфонический оркестр в честь 100-летия Эстонской Республики. Концерт: Вамбола Кригуль (звуки) и Юлле Маркс (визуальные решения). Бесплатно.

ГДЕ? Нарва, Йоала, 18, Художественная резиденция.

КОГДА? В 14.00.

ЧТО? Эстонский национальный симфонический оркестр в честь 100-летия Эстонской Республики. Духовой квинтет ERSO. Бесплатно.

ГДЕ? Нарва, Ратушная площадь 2, Нарвский колледж ТУ.

КОГДА? В 16.00.

ЧТО? Эстонский национальный симфонический оркестр в честь 100-летия Эстонской Республики. Концерт, посвященный музыке Чайковского.

ГДЕ? Нарва, концертный дом «Geneva».

КОГДА? В 19.00.

ЧТО? Чемпионат Эстонии по футзалу: Narva SK Ganza - Viimsi FC Smsraha.

ГДЕ? Нарва, Раквере, 22 D, Спортивный центр.

КОГДА? В 19.00.

ЧТО? Оперетта «Собака на сене»

ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив».

КОГДА? В 17.00.

Катание на коньках в Нарвском Ледовом холле

Вторник-пятница: 12.00 - 13.00.

Суббота-воскресенье: 12.00 - 13.00, 19.00 - 20.00.

Стоимость: взрослый - 4 €, дети - 2 €.