«Поп-музыка – для тела, опера же – для души»

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Нарвский симфонический оркестр продолжает юбилейный, 25-ый концертный сезон и приглашает любителей музыки на великолепное гала «Золотой век оперы» с участием ведущих солистов Михайловского театра Санкт-Петербурга – сопрано Светланы Мончак, тенора Дмитрия Карпова и дирижера Валентина Богданова. В этот единственный вечер в Нарве артисты второй театральной сцены Северной Пальмиры представят уникальное собрание шедевров оперного жанра, которое подарил музыкальному искусству романтический XIX век.

Светлана Мончак.

Ни до, ни после опера не знала подобного расцвета – королей и героев мифов на сцене потеснили крестьяне и бродячие актеры, бедные художники и куртизанки, со своим правом на счастье и любовь, порой – ценой смерти. В поисках психологической правды не менее рисковали и их создатели:

сокрушительным провалом закончились премьеры двух пиковых откровений «золотой эпохи» - «Кармен» Ж. Бизе и «Травиата» Дж. Верди. По счастью, время – великий лекарь и неоспоримый критик – обеспечил им абсолютную сатисфакцию.

11 ноября в Geneva kontserdimaja блестящая галерея героев опер Доницетти и Беллини, Верди и Бизе, Пуччини и Чайковского предстанет в интерпретациях артистов Санкт-Петербурга и музыкантов Нарвского симфонического оркестра.

Валентин Богданов.

10-летие в оперной труппе театра отмечает в этом году Светлана Мончак, которая неизменно с успехом выступает в сольных партиях репертуарных спектаклей. Певица представляет петербургскую вокальную школу, является дипломантом Всероссийского конкурса, помимо театра активно участвует в музыкальных фестивалях и зарубежных гастролях труппы. Ее карьеру украшает сотрудничество с представителями современной дирижерской элиты – Василием Петренко, Дмитрием Юровским, главным дирижером Михайловского театра Михаилом Татарниковым. Завсегдатаи Йыхвиского балетного фестиваля имели возможность слышать волнующее лирико-колоратурное сопрано Светланы Мончак «за кадром» знаменитых одноактных балетов Начо Дуато «Многогранность. Формы тишины и пустоты», которые дважды с успехом прошли в Эстонии.

Дмитрий Карпов.

Влюбленных героев в гала «Золотой век оперы» представит тенор Дмитрий Карпов, который вошел в труппу Михайловского театра в 1999 году, сразу после окончания Нижегородской консерватории. Его репертуарный диапазон обширен, певцу в равной степени подвластны герои Моцарта и Вагнера, Пуччини и Рихарда Штрауса. 11 ноября в исполнении Дмитрия Карпова мы услышим в том числе знаменитый монолог Канио («Паяцы» Леонкавалло), арию Рудольфа («Луиза Миллер» Верди), признания Ленского («Евгений Онегин») и Хосе («Кармен»).

Возглавит оперное действо в этот вечер маэстро Валентин Богданов, с которым Нарвский симфонический оркестр имел честь выступать в рамках фестиваля им. Мравинского в 2014 году. Его визит в Нарву – безусловная удача для поклонников музыки. График дирижера интенсивен, помимо регулярных спектаклей, Валентин Богданов участвует в циклах концертов «Эрмитажные вечера Михайловского театра», неоднократно возглавлял труппу на гастролях в Японии, Лондоне, Дублине, Нью-Йорке, также является главным дирижером Балтийского симфонического оркестра.

Остается лишь пожелать нарвитянам – любителям музыки - вовремя позаботиться об удобных местах в концертном зале, вас ждет настоящий праздник эмоций. Ведь по словам знаменитой примадонны нашего времени Анджелы Георгиу: «Поп-музыка – для тела, опера же – для души».

Лариса Щура