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Культурная афиша«Поп-музыка – для тела, опера же – для души»

Дата публикации: Вчера, 14:41 Просмотрено: 138

Нарвский симфонический оркестр продолжает юбилейный, 25-ый концертный сезон и приглашает любителей музыки на великолепное гала «Золотой век оперы» с участием ведущих солистов Михайловского театра Санкт-Петербурга – сопрано Светланы Мончак, тенора Дмитрия Карпова и дирижера Валентина Богданова. В этот единственный вечер в Нарве артисты второй театральной сцены Северной Пальмиры представят уникальное собрание шедевров оперного жанра, которое подарил музыкальному искусству романтический XIX век.

«Поп-музыка – для тела, опера же – для души»

Светлана Мончак.

Ни до, ни после опера не знала подобного расцвета – королей и героев мифов на сцене потеснили крестьяне и бродячие актеры, бедные художники и куртизанки, со своим правом на счастье и любовь, порой – ценой смерти. В поисках психологической правды не менее рисковали и их создатели:

сокрушительным провалом закончились премьеры двух пиковых откровений «золотой эпохи» - «Кармен» Ж. Бизе и «Травиата» Дж. Верди. По счастью, время – великий лекарь и неоспоримый критик – обеспечил им абсолютную сатисфакцию.

11 ноября в Geneva kontserdimaja блестящая галерея героев опер Доницетти и Беллини, Верди и Бизе, Пуччини и Чайковского предстанет в интерпретациях артистов Санкт-Петербурга и музыкантов Нарвского симфонического оркестра.

«Поп-музыка – для тела, опера же – для души»

Валентин Богданов.

10-летие в оперной труппе театра отмечает в этом году Светлана Мончак, которая неизменно с успехом выступает в сольных партиях репертуарных спектаклей. Певица представляет петербургскую вокальную школу, является дипломантом Всероссийского конкурса, помимо театра активно участвует в музыкальных фестивалях и зарубежных гастролях труппы. Ее карьеру украшает сотрудничество с представителями современной дирижерской элиты – Василием Петренко, Дмитрием Юровским, главным дирижером Михайловского театра Михаилом Татарниковым. Завсегдатаи Йыхвиского балетного фестиваля имели возможность слышать волнующее лирико-колоратурное сопрано Светланы Мончак «за кадром» знаменитых одноактных балетов Начо Дуато «Многогранность. Формы тишины и пустоты», которые дважды с успехом прошли в Эстонии.

«Поп-музыка – для тела, опера же – для души»

Дмитрий Карпов.

Влюбленных героев в гала «Золотой век оперы» представит тенор Дмитрий Карпов, который вошел в труппу Михайловского театра в 1999 году, сразу после окончания Нижегородской консерватории. Его репертуарный диапазон обширен, певцу в равной степени подвластны герои Моцарта и Вагнера, Пуччини и Рихарда Штрауса. 11 ноября в исполнении Дмитрия Карпова мы услышим в том числе знаменитый монолог Канио («Паяцы» Леонкавалло), арию Рудольфа («Луиза Миллер» Верди), признания Ленского («Евгений Онегин») и Хосе («Кармен»).

Возглавит оперное действо в этот вечер маэстро Валентин Богданов, с которым Нарвский симфонический оркестр имел честь выступать в рамках фестиваля им. Мравинского в 2014 году. Его визит в Нарву – безусловная удача для поклонников музыки. График дирижера интенсивен, помимо регулярных спектаклей, Валентин Богданов участвует в циклах концертов «Эрмитажные вечера Михайловского театра», неоднократно возглавлял труппу на гастролях в Японии, Лондоне, Дублине, Нью-Йорке, также является главным дирижером Балтийского симфонического оркестра.

Остается лишь пожелать нарвитянам – любителям музыки - вовремя позаботиться об удобных местах в концертном зале, вас ждет настоящий праздник эмоций. Ведь по словам знаменитой примадонны нашего времени Анджелы Георгиу: «Поп-музыка – для тела, опера же – для души».

Лариса Щура

 

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