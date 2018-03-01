Начало ноября. Куда пойти?

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Культурные и спортивные мероприятия, которые пройдут в Нарве с 1 ноября.

Четверг, 1 ноября

ЧТО? Презентация детской книги «Улиткин дом» и встреча с ее автором и иллюстратором Светланой Паун. Во встрече примут участие учащиеся Солдинаской гимназии.

ГДЕ? Нарва, Нарвская центральная библиотека.

КОГДА? В 11.30.

Пятница, 2 ноября

ЧТО? Спектакль «Авантюристка, или Как найти мужа». Однажды в квартиру владельца туристического агентства врывается странная особа. Хозяин пытается ее выпроводить. Женщина настаивает, что у них в прошлом случился курортный роман. Мужчина отрицает какую- либо связь с ней. Начинают возникать недоразумения и нелепые ситуации. Герои разрываются между семьями и первой любовью… Занятный сюжет, непредсказуемые персонажи, смешные диалоги доставят зрителю немало веселых минут и хорошего настроения…Билет 16-25 евро.

ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив».

КОГДА? В 18.00.

ЧТО? Открытый чемпионат Ида-Вирумаа по пулевой стрельбе из пневматического оружия.

ГДЕ? Нарва, ул. Фама, 4, Нарвский стрелковый тир.

КОГДА? В 15.00.

Суббота, 3 ноября

ЧТО? Спектакль петербургского «Театра на Васильевском» «Женитьба». В версии режиссера-постановщика Владимира Туманова зрители увидят очень веселый спектакль о любви с искрометным юмором и задорными шутками. Все герои пьесы Н.В. Гоголя, каждый на свой манер, пребывают в ожидании перемен в судьбе, мечтают о личном счастье…

ГДЕ? Нарва, концертный дом «Женева».

КОГДА? В 19.00.

ЧТО? Открытый чемпионат Ида-Вирумаа по пулевой стрельбе из пневматического оружия.

ГДЕ? Нарва, ул. Фама, 4, Нарвский стрелковый тир.

КОГДА? В 10.00.

ЧТО? Чемпионат Эстонии по хоккею. Лига Coolbet.

ГДЕ? Нарва, ул. 26. Июля, 4, Нарвский ледовый холл.

КОГДА? В 16.30.

ЧТО? Чемпионат Эстонии по футболу. «Нарва Транс» – «Левадия» (Таллинн).

ГДЕ? Нарва, стадион «Фама-Калев».

КОГДА? В 16.00.

ЧТО? Чемпионат Эстонии по футзалу. «Нарва Юнайтед» – Viimsi SMS Raha.

ГДЕ? Нарва, ул. Раквере, 22д, Нарвский спортивный центр.

КОГДА? В 19.00.

ЧТО? День открытых дверей. Вход свободный.

ГДЕ? Нарва, ул. Креэнхольми, 25, Дом народов.

КОГДА? С 12.00 до 15.00.

ЧТО? Концерт музыки эпохи барокко. Вход свободный.

ГДЕ? Нарва, Александровская церковь.

КОГДА? В 17.00.

Воскресенье, 4 ноября

ЧТО? Клуб «Кренгольм». Вечер отдыха.

ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив».

КОГДА? В 14.00.