Начало ноября. Куда пойти?

Культурная афишаНачало ноября. Куда пойти?
Дата публикации: Сегодня, 13:13 Просмотрено: 73
Культурные и спортивные мероприятия, которые пройдут в Нарве с 1 ноября.
Четверг, 1 ноября
ЧТО? Презентация детской книги «Улиткин дом» и встреча с ее автором и иллюстратором Светланой Паун. Во встрече примут участие учащиеся Солдинаской гимназии.
ГДЕ? Нарва, Нарвская центральная библиотека.
КОГДА? В 11.30.
Пятница, 2 ноября
ЧТО? Спектакль «Авантюристка, или Как найти мужа». Однажды в квартиру владельца туристического агентства врывается странная особа. Хозяин пытается ее выпроводить. Женщина настаивает, что у них в прошлом случился курортный роман. Мужчина отрицает какую- либо связь с ней. Начинают возникать недоразумения и нелепые ситуации. Герои разрываются между семьями и первой любовью… Занятный сюжет, непредсказуемые персонажи, смешные диалоги доставят зрителю немало веселых минут и хорошего настроения…Билет 16-25 евро.
ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив».
КОГДА? В 18.00.
ЧТО? Открытый чемпионат Ида-Вирумаа по пулевой стрельбе из пневматического оружия.
ГДЕ? Нарва, ул. Фама, 4, Нарвский стрелковый тир.
КОГДА? В 15.00.
Суббота, 3 ноября
ЧТО? Спектакль петербургского «Театра на Васильевском» «Женитьба». В версии режиссера-постановщика Владимира Туманова зрители увидят очень веселый спектакль о любви с искрометным юмором и задорными шутками. Все герои пьесы Н.В. Гоголя, каждый на свой манер, пребывают в ожидании перемен в судьбе, мечтают о личном счастье…
ГДЕ? Нарва, концертный дом «Женева».
КОГДА? В 19.00.
ЧТО? Открытый чемпионат Ида-Вирумаа по пулевой стрельбе из пневматического оружия.
ГДЕ? Нарва, ул. Фама, 4, Нарвский стрелковый тир.
КОГДА? В 10.00.
ЧТО? Чемпионат Эстонии по хоккею. Лига Coolbet.
ГДЕ? Нарва, ул. 26. Июля, 4, Нарвский ледовый холл.
КОГДА? В 16.30.
ЧТО? Чемпионат Эстонии по футболу. «Нарва Транс» – «Левадия» (Таллинн).
ГДЕ? Нарва, стадион «Фама-Калев».
КОГДА? В 16.00.
ЧТО? Чемпионат Эстонии по футзалу. «Нарва Юнайтед» – Viimsi SMS Raha.
ГДЕ? Нарва, ул. Раквере, 22д, Нарвский спортивный центр.
КОГДА? В 19.00.
ЧТО? День открытых дверей. Вход свободный.
ГДЕ? Нарва, ул. Креэнхольми, 25, Дом народов.
КОГДА? С 12.00 до 15.00.
ЧТО? Концерт музыки эпохи барокко. Вход свободный.
ГДЕ? Нарва, Александровская церковь.
КОГДА? В 17.00.
Воскресенье, 4 ноября
ЧТО? Клуб «Кренгольм». Вечер отдыха.
ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив».
КОГДА? В 14.00.