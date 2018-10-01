Семейная электронная викторина «Открывая Остров сокровищ»

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Самый знаменитый пиратский роман «Остров сокровищ» был задуман Робертом Льюисом Стивенсоном во время игры с приемным сыном.

Нарисованная карта острова навела писателя на мысль написать приключенческую книгу - "забавную историю для мальчиков о пиратах, сражениях и сокровищах". Роман принес писателю мировую славу и стал классическим образцом приключенческой литературы.

Нарвская центральная библиотека приглашает принять участие в семейной электронной викторине, посвященной 135-летию первой публикации романа Р. Л. Стивенсона «Остров сокровищ». Для того чтобы успешно ответить на вопросы викторины, достаточно прочесть книгу Р.Л. Стивенсона «Остров сокровищ» в переводе Николая Чуковского, а также воспользоваться помощью Интернета.

С вопросами викторины, условиями участия и призами можно познакомиться здесь: http://narvalib.ee/index.php/ru/2470-semejnaya-elektronnaya-viktorina-otkryvaya-ostrov-sokrovishch

Желаем удачи!

Детский отдел Нарвской центральной библиотеки