Что ожидается интересного в Нарве в конце октября?

Культурная афишаЧто ожидается интересного в Нарве в конце октября?
Дата публикации: Вчера, 11:25 Просмотрено: 126
Культурные и спортивные мероприятия, которые пройдут в Нарве с 25 октября.
Четверг, 25 октября
ЧТО? Осенние каникулы в Нарвском музее. Эстонские народные музыкальные инструменты. Программа по выставке музея театра и музыки.
ГДЕ? Нарва, Нарвский музей.
КОГДА? В 14.00.
ЧТО? Осенние каникулы. Когда бабушка была девочкой. Создание
диафильма.
ГДЕ? Нарва, Художественная галерея.
КОГДА? В 12.00.
ЧТО? Детский спектакль «Барбоскины». Tелеканал «Россия1», Студия анимационного кино «Мельница» и продюсерская компания «Частный театр» представляют увлекательное музыкальное турне-шоу с использованием новейших технологий, головокружительных эффектов, танцев и песен. В представлении участвуют настоящие театральные и цирковые артисты и любимые персонажи всех детей – Барбоскины. Оригинальный сюжет сказки превращает шоу в карнавал виртуальных путешествий по странам Земли. Рекомендован к просмотру детям от 3 до 10 лет.
ГДЕ? Нарва, концертный дом Geneva.
КОГДА? В 15.00.
Пятница, 26 октября
ЧТО? Концерт виолончелиста Яна Максина. Яну Максину аккомпанируют эстонские музыканты: гитарист-виртуоз Андре Маакер и ударник Мартин Петерманн. Вход свободный.
ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив».
КОГДА? В 18.00.
ЧТО? Осенние каникулы. Оружие. Лекционно-практическое занятие по выставке оружия из фондов музея.
ГДЕ? Нарва, Нарвский музей.
КОГДА? В 13.00.
ЧТО? Осенние каникулы. Сказки при свече. В студии поработаем со светом и тенью в рисунке.
ГДЕ? Нарва, Художественная галерея.
КОГДА? В 12.00.
Суббота, 27 октября
ЧТО? Библиотечные дни в Нарвской центральной библиотеке. Стильные косы для детей и взрослых. Мастер-класс Татьяны Санг по косоплетению (в 12.00). Рисуем с удовольствием. Творческие занятия Vesiroosi Galerii по живописи для взрослых (в 12.00). Развитие Нарвы. 1944-1991, лекция Татьяны Климиной (в 13.00). Хэллоуин (в 13.00).
ГДЕ? Нарва, Центральная библиотека.
КОГДА? С 12.00.
ЧТО? Белорусское Общество «Сябры». Большой праздничный концерт. Вход свободный.
ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив».
КОГДА? В 17.00.
ЧТО? Концерт Наташи Королевой «Магия Л». «Магия Л» - это большое красивое шоу, в котором есть новейшие сценические технологии, уникальные декорации, оригинальные хореографические номера, живой звук, интерактив со зрительным залом, премьеры песен и уже полюбившиеся хиты.
ГДЕ? Нарва, концертный дом Geneva.
КОГДА? В 19.00.
Воскресенье, 28 октября
ЧТО? Концерт молодежного состава ансамбля танца «Нарва» «10 лет вместе!». Цена билета 2 евро.
ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив».
КОГДА? В 14.00.
ЧТО? Экскурсия по Кренгольму. Билет 20/10/5 €.
ГДЕ? Нарва, от старой проходной Кренгольма.
КОГДА? В 12.00.
Понедельник, 29 октября
ЧТО? Встреча за овальным столом. Обзор литературно-художественных журналов.
ГДЕ? Нарва, Центральная библиотека.
КОГДА? В 17.00.
Вторник, 30 октября
ЧТО? Работай и учись! Мобильное консультирование Eesti Töötukassa.
ГДЕ? Нарва, Центральная библиотека.
КОГДА? В 16.00.
Катание на коньках в Нарвском Ледовом холле
Вторник–пятница: 12.00 – 13.00.
Суббота–воскресенье: 12.00 – 13.00, 19.00 – 20.00.
Стоимость: взрослый - 4 €, дети - 2 €.