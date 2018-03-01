Что ожидается интересного в Нарве в конце октября?

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Культурные и спортивные мероприятия, которые пройдут в Нарве с 25 октября.

Четверг, 25 октября

ЧТО? Осенние каникулы в Нарвском музее. Эстонские народные музыкальные инструменты. Программа по выставке музея театра и музыки.

ГДЕ? Нарва, Нарвский музей.

КОГДА? В 14.00.

ЧТО? Осенние каникулы. Когда бабушка была девочкой. Создание

диафильма.

ГДЕ? Нарва, Художественная галерея.

КОГДА? В 12.00.

ЧТО? Детский спектакль «Барбоскины». Tелеканал «Россия1», Студия анимационного кино «Мельница» и продюсерская компания «Частный театр» представляют увлекательное музыкальное турне-шоу с использованием новейших технологий, головокружительных эффектов, танцев и песен. В представлении участвуют настоящие театральные и цирковые артисты и любимые персонажи всех детей – Барбоскины. Оригинальный сюжет сказки превращает шоу в карнавал виртуальных путешествий по странам Земли. Рекомендован к просмотру детям от 3 до 10 лет.

ГДЕ? Нарва, концертный дом Geneva.

КОГДА? В 15.00.

Пятница, 26 октября

ЧТО? Концерт виолончелиста Яна Максина. Яну Максину аккомпанируют эстонские музыканты: гитарист-виртуоз Андре Маакер и ударник Мартин Петерманн. Вход свободный.

ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив».

КОГДА? В 18.00.

ЧТО? Осенние каникулы. Оружие. Лекционно-практическое занятие по выставке оружия из фондов музея.

ГДЕ? Нарва, Нарвский музей.

КОГДА? В 13.00.

ЧТО? Осенние каникулы. Сказки при свече. В студии поработаем со светом и тенью в рисунке.

ГДЕ? Нарва, Художественная галерея.

КОГДА? В 12.00.

Суббота, 27 октября

ЧТО? Библиотечные дни в Нарвской центральной библиотеке. Стильные косы для детей и взрослых. Мастер-класс Татьяны Санг по косоплетению (в 12.00). Рисуем с удовольствием. Творческие занятия Vesiroosi Galerii по живописи для взрослых (в 12.00). Развитие Нарвы. 1944-1991, лекция Татьяны Климиной (в 13.00). Хэллоуин (в 13.00).

ГДЕ? Нарва, Центральная библиотека.

КОГДА? С 12.00.

ЧТО? Белорусское Общество «Сябры». Большой праздничный концерт. Вход свободный.

ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив».

КОГДА? В 17.00.

ЧТО? Концерт Наташи Королевой «Магия Л». «Магия Л» - это большое красивое шоу, в котором есть новейшие сценические технологии, уникальные декорации, оригинальные хореографические номера, живой звук, интерактив со зрительным залом, премьеры песен и уже полюбившиеся хиты.

ГДЕ? Нарва, концертный дом Geneva.

КОГДА? В 19.00.

Воскресенье, 28 октября

ЧТО? Концерт молодежного состава ансамбля танца «Нарва» «10 лет вместе!». Цена билета 2 евро.

ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив».

КОГДА? В 14.00.

ЧТО? Экскурсия по Кренгольму. Билет 20/10/5 €.

ГДЕ? Нарва, от старой проходной Кренгольма.

КОГДА? В 12.00.

Понедельник, 29 октября

ЧТО? Встреча за овальным столом. Обзор литературно-художественных журналов.

ГДЕ? Нарва, Центральная библиотека.

КОГДА? В 17.00.

Вторник, 30 октября

ЧТО? Работай и учись! Мобильное консультирование Eesti Töötukassa.

ГДЕ? Нарва, Центральная библиотека.

КОГДА? В 16.00.

Катание на коньках в Нарвском Ледовом холле

Вторник–пятница: 12.00 – 13.00.

Суббота–воскресенье: 12.00 – 13.00, 19.00 – 20.00.

Стоимость: взрослый - 4 €, дети - 2 €.