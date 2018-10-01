Сказки Полины Черкасовой зазвенят снова

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Музыкант, сказочница и антрополог Полина Черкасова из Таллинна, соединяющая сказки и правдивые истории, привезённые ею из дальних стран, со своей музыкой, которую она исполняет на различных редких инструментах, готовит вторую часть своей аудио­книги “Звенящие сказки: Когда мы вырастем”.

Первый диск или аудиокнига Полины “Звенящие сказки” была номинирована Эстонским Капиталом Культуры на ежегодную литературную премию. О своей новой работе Полина говорит следующее:

- Хорошо подобранные сказки всегда помогают и взрослым, и детям, и особенно молодёжи лучше ориентироваться в этом непростом мире и принимать верные решения. Сказки важно не просто читать, но и слушать, поскольку именно восприятие сказок и притч на слух помогает их лучше понять. К тому же сказки на моих дисках сопровождаются звучанием разных экзотических инструментов – струнных, духовых, ударных, смычковых, на которых я сама играю. Для своей новой аудиокниги я выбрала важную тему взросления и детства: становления личности, поиска своего места в жизни, поиска любви. Также каждая сказка затронет одну интересную профессию. Специально для жителей Нарвы приоткрою тайну, что одна из сказок на диске будет из Ида-Вирумаа – меня очень порадовало, что ваш земляк, талантливый художник и сказочник Эдуард Конт, позволил мне записать и сделать музыкальное оформление для одной из его сказок!

Аудиокнига рассчитана как на взрослых, так и на детей.

Как и первый, новый диск выходит в двух вариантах – на русском и эстонском языках.

Однако, чтобы диски были готовы к новогодним праздникам, Полина просит делать заранее предзаказы дисков через платформу Hooandja, поддерживая таким образом выход диска.

Полина Черкасова:

- Весь материал у меня уже практически готов и записан в студии. Но для финальной обработки звука, оформления обложки и печатания дисков мне нужна поддержка моих слушателей. Тогда диски будут готовы уже до новогодних праздников, и я приглашу вас на свой сказочный вечер и презентацию новых сказок, которая состоится в Нарве в воскресенье 16 декабря в 17:00 в зале Нарвского музея.

Поддерживать проект, сделав предзаказ аудиокниги на диске или в дигитальной версии, можно в интернете на сайте

www.hooandja.ee/ru/projekt/polina-heli­raamat-helisevad-muinaslood-kui-me-suureks-saame

«НГ»