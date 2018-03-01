Что интересного произойдет в Нарве в середине октября?

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Культурные мероприятия, которые пройдут в Нарве с 12 октября.

Пятница, 12 октября

ЧТО? Международный фольклорный фестиваль «Золотые ворота». Концерт «Творческий портрет».

ГДЕ? Нарва, Александровский собор.

КОГДА? В 17.00.

ЧТО? Концерт чувашского государственного академического ансамбля песни и танца.

ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив».

КОГДА? В 18.00.

ЧТО? Международный фольклорный фестиваль «Золотые ворота». Вечерка (танцы — кадрили под гармошки, игры).

ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив».

КОГДА? В 20.00.

Суббота, 13 октября

ЧТО? Международный фольклорный фестиваль «Золотые ворота».Открытие-концерт «Прозрачные границы»: песни, свадебный обряд, игры, танцы.

ГДЕ? Нарва, Дом свободного творчества. Вабадусе, 20

КОГДА? С 14.00 до 17.00.

ЧТО? Спектакль по пьесе В. Гуркина «Любовь и голуби».

Ремейк культовой советской комедии. Это лирическая, трогательная и невероятно смешная история любви, измены и прощения, в исполнении ведущих артистов Санкт-Петербургских театров. В ролях: Елена Забродина, Кирилл Ульянов, Олег Пименов, Ульяна Чекменева, Владимир Садков, Анна Рубинштейн. Продолжительность 2 часа, с антрактом. Билеты — 12-16 евро.

ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив».

КОГДА? В 18.00.

ЧТО? Международный фольклорный фестиваль «Золотые ворота». «У котла» (приготовление традиционных покровских блюд (щи в котле).

ГДЕ? Нарва, парк у Дом детского творчества.

КОГДА? 17.30.

ЧТО? Международный фольклорный фестиваль «Золотые ворота».Вечерка (танцы — кадрили под гармошку, игры).

ГДЕ? Нарва, Арт-клуб «РО-РО». Билет 5 евро.

КОГДА? В 20.00.

Воскресенье, 14 октября

ЧТО? Международный фольклорный фестиваль «Золотые ворота». Служба и праздничное выступление коллективов фестиваля в Воскресенском соборе.

ГДЕ? Нарва, Воскресенский собор.

КОГДА? 9.00 - 12.00.

ЧТО? Золотые голоса. Шоу солистов проекта «Голос. Дети». Солисты проекта «Голос.Дети» в Эстонии: Алина Сидорова, Акмаль Ходжаниязов, Александра Ушакова, Григорий Туркин, Алия Еникеева, Анастасия Григорьева - те, кто сумел показать себя в самом громком телепроекте России. В шоу принимает участие профессиональный шоу-балет из Санкт-Петербурга «Рандеву» - руководитель Ольга Червотюк.

ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив». Билеты 10 -17 евро.

КОГДА? В 17.00.

ЧТО? Экскурсия по Кренгольму.

ГДЕ? Нарва, От старой проходной Кренгольма.

КОГДА? В 12:00.

ЧТО? Заключительный концерт фестиваля «Золотые ворота».

ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив». Билеты 3 евро.

КОГДА? С 13.00 до 15.00.

Вторник, 16 октября

ЧТО? Неделя финно-угорских народов. Марийский фолк-концерт. Коллектив «Унчо жара».

ГДЕ? Нарва, Кесклиннаская гимназия.

КОГДА? В 13.00.