Что интересного произойдет в Нарве в конце сентября

Культурная афишаЧто интересного произойдет в Нарве в конце сентября
Дата публикации: Вчера, 21:20 Просмотрено: 74
Культурные и спортивные мероприятия, которые пройдут в Нарве с 26 сентября.
Пятница, 28 сентября
ЧТО? Церковные дни в Нарве. Библейский час «Значение Слова». Первый раз с совместной общей программой участвуют члены Совета Эстонских Церквей (EKN) и другие христианские приходы. Мероприятие проходит в рамках тематического года «Вера в Эстонии», под патронажем Совета Эстонских Церквей.
ГДЕ? Нарва, Александровский собор.
КОГДА? С 11.00 до 14.00.
ЧТО? Церковные дни в Нарве. Молитвенное шествие по местам утраченных церквей Нарвы
ГДЕ? Нарва.
КОГДА? С 15.00 до 17.00.
ЧТО? Церковные дни в Нарве. Богослужение по случаю открытия Церковных дней.
ГДЕ? Нарва, Александровский собор.
КОГДА? С 18.00 до 20.00
ЧТО? Церковные дни в Нарве. Bечерня «Крестный путь».
ГДЕ? Нарва, ул. Вабадусе, 16, часовня римско-каталического прихода Святого Антония
КОГДА? С 20.30 до 21.00.
ЧТО? Церковные дни в Нарве. Молодежный вечер.
ГДЕ? Нарва, Тиймани, 3д, зал прихода Слово Божье.
КОГДА? С 20.00 до 21.30.
ЧТО? Русский театр Эстонии. Пьеса Михаила Булгакова «Зойкина квартира».
ГДЕ? Нарва, концертный дом «Женева».
КОГДА? В 18.00.
Суббота, 29 сентября
ЧТО? Церковные дни в Нарве, утреннее богослужение.
ГДЕ? Нарва, Воскресенский собор.
КОГДА? С 9.00 до 10.00.
ЧТО? Концерт «Магия барокко» из серии “Перекресток искусств”.
ГДЕ? Нарва, ул. Вестервалли, 12, Художественная галерея.
КОГДА? В 15.00.
ЧТО? Открытие выставки Пауля Куймета Five Volumes.
ГДЕ? Нарва, Йоала, 18, Нарвская арт-резиденция,
КОГДА? В 15.00.
ЧТО? Церковные дни в Нарве. Детская программа на эстонском языке.
ГДЕ? Нарва, Вабадусе, 20, Дом эстонского общества.
КОГДА? С 12.00 до 17.00.
ЧТО? Церковные дни в Нарве, Библейский час.
ГДЕ? Нарва, Ратушная пл., НКТУ.
КОГДА? С 11.00 до 11.45.
ЧТО? Церковные дни в Нарве. Конференция.
ГДЕ? Нарва, Ратушная пл., НКТУ.
КОГДА? С 12.00 до 17.00.
ЧТО? Клуб «Балтиец». День атомщика. Цена билета 1,5 евро.
ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив».
КОГДА? В 16.00.
ЧТО? Концерт «Ретро-сборная СССР». Цена билета 5-6 евро.
ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив».
КОГДА? В 17.00.
ЧТО? Фестиваль миноги, мероприятие для всей семьи.
ГДЕ? Нарва-Йыэсуу, Светлый парк.
КОГДА? С 12.00 до 18.00.
ЧТО? Открытие 6 сезона Narva Jazz Club. Концерт Silver City Bound (США).Вход свободный.
ГДЕ? Нарва, Ратушная пл., НКТУ.
КОГДА? В 19.00.
ЧТО? Церковные дни в Нарве, торжественный концерт-богослужение.
ГДЕ? Нарва, Александровский собор.
КОГДА? С 18.00 до 20.00
ЧТО? Церковные дни в Нарве, молодежный вечер.
ГДЕ? Нарва, Тиймани, 3д, зал прихода Слово Божье .
КОГДА? С 20.00 до 22.30.
Воскресенье, 30 сентября
ЧТО? Церковные дни в Нарве, заключительное богослужение церковных дней.
ГДЕ? Нарва, Александровский собор.
КОГДА? В 14.00.
ЧТО? Экскурсия по Кренгольму.
ГДЕ? Нарва, ул. Йоала, 23, от старой проходной Кренгольма.
КОГДА? В 12.00.
ЧТО? День сердца.
ГДЕ? Нарва, Липовая ямка, пляжное здание.
КОГДА? С 12.00 до 15.00.
ЧТО? Хор «Сударушка». Тематический вечер отдыха «Вера. Надежда. Любовь». Цена билета 1,50 евро.
ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив».
КОГДА? В 14.00.
ЧТО? Открытие 25-го концертного сезона Нарвского симфонического оркестра. Любителей классической музыки ждет яркая встреча с новым исполнителем и большой интересной программой.
ГДЕ? Нарва, концертный дом «Женева».
КОГДА? В 17.00.
Понедельник, 1 октября
ЧТО? Открытие недели предпринимательства «Шаг к твоей мечте».
ГДЕ? Нарва, Ратушная пл., НКТУ.
КОГДА? С 10.00 до 15.00.
Среда, 3 октября
ЧТО? Чайные вечера для творческих людей в Нарве. Тема вечера - мода, стиль и модная индустрия. Выступят известный модельер Оксана Тандит и ювелир София Халлик.
ГДЕ? Нарва, арт-клуб Ro-RO.
КОГДА? В 18.00.