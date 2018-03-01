Что интересного произойдет в Нарве в конце сентября

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Культурные и спортивные мероприятия, которые пройдут в Нарве с 26 сентября.

Пятница, 28 сентября

ЧТО? Церковные дни в Нарве. Библейский час «Значение Слова». Первый раз с совместной общей программой участвуют члены Совета Эстонских Церквей (EKN) и другие христианские приходы. Мероприятие проходит в рамках тематического года «Вера в Эстонии», под патронажем Совета Эстонских Церквей.

ГДЕ? Нарва, Александровский собор.

КОГДА? С 11.00 до 14.00.

ЧТО? Церковные дни в Нарве. Молитвенное шествие по местам утраченных церквей Нарвы

ГДЕ? Нарва.

КОГДА? С 15.00 до 17.00.

ЧТО? Церковные дни в Нарве. Богослужение по случаю открытия Церковных дней.

ГДЕ? Нарва, Александровский собор.

КОГДА? С 18.00 до 20.00

ЧТО? Церковные дни в Нарве. Bечерня «Крестный путь».

ГДЕ? Нарва, ул. Вабадусе, 16, часовня римско-каталического прихода Святого Антония

КОГДА? С 20.30 до 21.00.

ЧТО? Церковные дни в Нарве. Молодежный вечер.

ГДЕ? Нарва, Тиймани, 3д, зал прихода Слово Божье.

КОГДА? С 20.00 до 21.30.

ЧТО? Русский театр Эстонии. Пьеса Михаила Булгакова «Зойкина квартира».

ГДЕ? Нарва, концертный дом «Женева».

КОГДА? В 18.00.

Суббота, 29 сентября

ЧТО? Церковные дни в Нарве, утреннее богослужение.

ГДЕ? Нарва, Воскресенский собор.

КОГДА? С 9.00 до 10.00.

ЧТО? Концерт «Магия барокко» из серии “Перекресток искусств”.

ГДЕ? Нарва, ул. Вестервалли, 12, Художественная галерея.

КОГДА? В 15.00.

ЧТО? Открытие выставки Пауля Куймета Five Volumes.

ГДЕ? Нарва, Йоала, 18, Нарвская арт-резиденция,

КОГДА? В 15.00.

ЧТО? Церковные дни в Нарве. Детская программа на эстонском языке.

ГДЕ? Нарва, Вабадусе, 20, Дом эстонского общества.

КОГДА? С 12.00 до 17.00.

ЧТО? Церковные дни в Нарве, Библейский час.

ГДЕ? Нарва, Ратушная пл., НКТУ.

КОГДА? С 11.00 до 11.45.

ЧТО? Церковные дни в Нарве. Конференция.

ГДЕ? Нарва, Ратушная пл., НКТУ.

КОГДА? С 12.00 до 17.00.

ЧТО? Клуб «Балтиец». День атомщика. Цена билета 1,5 евро.

ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив».

КОГДА? В 16.00.

ЧТО? Концерт «Ретро-сборная СССР». Цена билета 5-6 евро.

ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив».

КОГДА? В 17.00.

ЧТО? Фестиваль миноги, мероприятие для всей семьи.

ГДЕ? Нарва-Йыэсуу, Светлый парк.

КОГДА? С 12.00 до 18.00.

ЧТО? Открытие 6 сезона Narva Jazz Club. Концерт Silver City Bound (США).Вход свободный.

ГДЕ? Нарва, Ратушная пл., НКТУ.

КОГДА? В 19.00.

ЧТО? Церковные дни в Нарве, торжественный концерт-богослужение.

ГДЕ? Нарва, Александровский собор.

КОГДА? С 18.00 до 20.00

ЧТО? Церковные дни в Нарве, молодежный вечер.

ГДЕ? Нарва, Тиймани, 3д, зал прихода Слово Божье .

КОГДА? С 20.00 до 22.30.

Воскресенье, 30 сентября

ЧТО? Церковные дни в Нарве, заключительное богослужение церковных дней.

ГДЕ? Нарва, Александровский собор.

КОГДА? В 14.00.

ЧТО? Экскурсия по Кренгольму.

ГДЕ? Нарва, ул. Йоала, 23, от старой проходной Кренгольма.

КОГДА? В 12.00.

ЧТО? День сердца.

ГДЕ? Нарва, Липовая ямка, пляжное здание.

КОГДА? С 12.00 до 15.00.

ЧТО? Хор «Сударушка». Тематический вечер отдыха «Вера. Надежда. Любовь». Цена билета 1,50 евро.

ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив».

КОГДА? В 14.00.

ЧТО? Открытие 25-го концертного сезона Нарвского симфонического оркестра. Любителей классической музыки ждет яркая встреча с новым исполнителем и большой интересной программой.

ГДЕ? Нарва, концертный дом «Женева».

КОГДА? В 17.00.

Понедельник, 1 октября

ЧТО? Открытие недели предпринимательства «Шаг к твоей мечте».

ГДЕ? Нарва, Ратушная пл., НКТУ.

КОГДА? С 10.00 до 15.00.

Среда, 3 октября

ЧТО? Чайные вечера для творческих людей в Нарве. Тема вечера - мода, стиль и модная индустрия. Выступят известный модельер Оксана Тандит и ювелир София Халлик.

ГДЕ? Нарва, арт-клуб Ro-RO.

КОГДА? В 18.00.