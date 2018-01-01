Спортивный клуб Motus приглашает в школу плавания

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С 21 октября в Noorus Spa Hotel, начнается курс тренировок по плаванию, который будет рассчитан на 10 занятий. Все занятия будут проходить под руководством тренера.

Цель: научиться плавать или улучшить свои навыки плавания. Чтобы обучение в школе «Плавай с умом» было максимально эффективным, формируется небольшая группа до 15 человек.

Тренировки будут проходить по воскресеньям в 11.00.

Первая тренировка состоится 21 октября, регистрация закрывается 19 октября.

Цена за курс из 10 занятий - 80 евро

Для регистрация вам нужно отправить свои данные на info@motus.ee (имя, фамилия, номер телефона, эмайл) и перевести 80 евро на расчетный счет MOTUS SPORDIKLUBI MTÜ, EE811010220228034220 SEB PANK с пояснением: nimi, perekonnamini, ujumiskool Uju targalt 2018.

Перевод платы за участие является подтверждением и гарантирует место в группе.

NB! Количество мест ограничено!

По информации клуба Motus