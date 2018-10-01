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(2018) ужасы, триллер



(на русском языке) 26.10 - 19:15; 27.10 – 21:15; 28.10 – 19:15; 21:15; 29.10 – 21:15; 30.10 – 19:15; 31.10 – 21:45

(на английском языке) 26.10 - 21:15; 30.10 – 21:15; 01.11 – 19:15; 28.10 – 21:45

Зло неизменно возвращается, и им нельзя управлять. Его можно временно уничтожить, застрелить, сжечь, но вернется оно всё равно неизбежно. Майкл Майерс не закончил свое дело в Хэддонфилде, и скоро он вернётся домой, чтобы снова убивать.