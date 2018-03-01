Что интересного произойдет в Нарве с 21 сентября?

Дата публикации: Вчера, 14:32 Просмотрено: 72

Культурные и спортивные мероприятия, которые пройдут в Нарве с 21 сентября.

Пятница, 21 сентября

ЧТО? Station Narva. День бизнеса и инноваций. На него соберутся работающие с новыми технологиями предприятия, команда э-резиденства и бизнесмены Ида-Вирумаа.

ГДЕ? Нарва, Ратушная пл., НКТУ.

КОГДА? С 10.00.

ЧТО? Station Narva. Мастер-классы Telia TechGirls, знакомящие девушек 13-19 лет со сферой инфотехнологий. Бесплатно. На русском и эстонском языке.

ГДЕ? Нарва, Ратушная пл., НКТУ.

КОГДА? С 14.00 до 18.00.

ЧТО? Station Narva. Открытие выставки «Digital Stitches» арт-дуэта Varvara & Mar. До открытия экспозиции, в 15.00, можно будет послушать лекцию художественного критика Стэйси Мэй Коосел о творчестве художниц. В пятницу выставка будет открыта до 2 часов ночи, в субботу и воскресенье с 12.00 до 20.00.

ГДЕ? Нарва, ул. Йоала, 18. Нарвская арт-резиденция.

КОГДА? В 16.00.

ЧТО? Station Narva. День обсуждений BAZAR. Темы: 50 оттенков ксенофобии: мы разные или похожи? Авторские права, или Кому принадлежит мой ролик на YouTube?

ГДЕ? Нарва, ул. Йоала, 18.

КОГДА? С 16.30.

ЧТО? Station Narva. Музыкальная программа, стрит-фуд, бары. 19.00, Jenny Wilson (Швеция). 20.00, Shortparis (Россия), Beebilõust (Эстония). 20.45. Actress (Великобритания).

21.45 RSAC (Россия), Zahir (Эстония). 22.30.Tricky (Великобритания). 23.45, Гречка (Россия). 00.30. View (Финляндия), 1.00. Una Bomba 50+ (Эстония).

ГДЕ? Нарва, Йоала, 21, Кренгольм.

КОГДА? С 18.00

ЧТО? Station Narva. 00.00, Sõpruse Puiestee (Эстония). 2.00. PVC16 (Эстония).

ГДЕ? Нарва, ул. Йыэ, 3, арт-клуб Ro-Ro.

КОГДА? С 23.00.

ЧТО? Экскурсия по Кренгольму.

ГДЕ? Нарва, Йоала, 21, от старой проходной Кренгольма.

КОГДА? В 12.00.

Суббота, 22 сентября

ЧТО? Station Narva. Завтрак по-нарвски.

ГДЕ? Нарва, ул. Тулевику, 7, центр неформального обучения Vita Tiim.

КОГДА? В 11.00.

ЧТО? Station Narva. Выступают исландская рэперша Fever Dream, инди-романтики из Таллинна «Товарищ Астроном». Бесплатно.

ГДЕ? Нарва, торговый центр Fama.

КОГДА? С 12.00.

ЧТО? Station Narva. Выступление нарвской рэп-группировки Bit и электро-панк группы PVC16. Бесплатно.

ГДЕ? Парк между улицами Раквере и Пушкина (за Спортхоллом).

КОГДА? В 14.45.

ЧТО? Station Narva. Выступление PTF1987 и арт-поп трубадура Индрек Спунгин.

ГДЕ? Нарва, речной променад, Нарвская грибная база. Бесплатно.

КОГДА? В 16.00.

ЧТО? Station Narva. Дуэт художников Kaisa Leka & Christoffer Leka проведет открытую лекцию “Несовершенство”, а также мастер-класс для молодежи “Загадочный конверт” (регистрация: ann.vaikla@artun.ee).

ГДЕ? Нарвская арт-резиденция, ул. Йоала, 18.

КОГДА? В 13.00 лекция, в 15.00 мастер-класс.

ЧТО? Station Narva. День обсуждений BAZAR. Темы: Ponaehali: мы меняемся или нас меняют? Невидимая русскоязычная Европа.

ГДЕ? Нарва, ул. Йоала, 18.

КОГДА? С 16.30.

ЧТО? Station Narva. Музыкальная программа, фуд-стрит, бары. 18.30, Tam i Tut (Эстония). 19.00, 12EEK Monkey (Эстония). 20.00, Fever Dream (Исландия), Guesthouse (Эстония). 20.45, Joensuu1685 (Финляндия). 21.45, Март Ави (Эстония). Eksponatika Clan (Эстония). 22.30, Echo & the Bunnymen (Великобритания). 23.45, Gazelle Twin (Великобритания), 1.00. PTF1987 (Эстония).

ГДЕ? Нарва, Йоала, 21, Кренгольм.

КОГДА? С 18.30

ЧТО? Station Narva. Музыкальная программа. 00.00, Электрофорез (Россия). 1.00, Индрек Спунгин (Эстония). 02.00, Tovarish Astronom (Эстония). 3.00, Station Narva Afterparty(с 2.30 до 5.00)

ГДЕ? Нарва, ул. Йыэ, 3, арт-клуб Ro-Ro.

КОГДА? С 23.00.

ЧТО? Нарвская серия забегов 2018. Кренгольмский забег.

ГДЕ? Нарва, Кренгольм.

КОГДА? В 11.00.

ЧТО? Праздник, посвящённый Дню народов Эстонии.

ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив».

КОГДА? В 12.00.

ЧТО? Экскурсия по Кренгольму.

ГДЕ? Нарва, Йоала, 21, от старой проходной Кренгольма.

КОГДА? В 12.00.

Воскресенье, 23 сентября

ЧТО? Station Narva. Арабский завтрак, на котором можно научиться готовить вкусный и полезный завтрак, послушать арабскую музыку и познакомиться с людьми из арабских стран, живущими в Эстонии.

ГДЕ? Нарва, ул. Тулевику, 7, центр неформального обучения Vita Tiim.

КОГДА? В 10.30.

ЧТО? Station Narva. Семейный день. Основное событие дня - проходящая на речном променаде церемония провозглашения осенней столицы. Она начнется в 12 часов на сцене Дальберга: с речами выступят представители столиц разных времен года, и титул осенней столицы будет передан мэру Нарвы Тармо Таммисте. Затем с совместной программой выступят Genka и Ансамбль Аллы Якубовой. В 13.00 около арт-клуба Ro-Ro и на террасе Нарвской гребной базы состоится обед за общим длинным столом. Стрит-фуд. Рынок национальных кухонь. Меню с блюдами из миноги. После обеда при поддержке Института Финляндии на променаде выступит финская группа Jytäjyrsijät («Рок-грызуны»), чей репертуар рассчитан на детскую аудиторию.

ГДЕ? Нарва, речной променад, сцена Дальберга.

КОГДА? С 12.00.

ЧТО? Station Narva. Работает языковое кафе.

ГДЕ? Нарва, речной променад

КОГДА? С 12.00 до 15.00.

ЧТО? Station Narva. Юмористическое представление в стиле standup comedy на эстонском, русском и английском артистов от столичного театра Comedy Estonia. Билет 10 евро.

ГДЕ? Нарва, ул. Йыэ 3, арт-клуб Ro-Ro.

КОГДА? В 16.00.

ЧТО? Экскурсия по Кренгольму.

ГДЕ? Нарва, Йоала, 21, от старой проходной Кренгольма.

КОГДА? В 12.00.