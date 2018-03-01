Что ожидается интересного в Нарве в сентябре?

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Четверг, 13 cентября

ЧТО? Второй забег NARVA FIRMA-JOOKS 2018. Для организаций, учебных заведений и фирм зачет проводится в эстафете на 5 км, команда состоит из 5 человек. Каждый бежит 1 км. Маршрут проходит по Нарвскому променаду и Липовке. В 2017 году в мероприятии приняло участие более 20 команд из различных организаций. Фирмы-участники должны взять с собой символические сувениры/подарки от своей организации. Лучшие команды награждаются призами. Команда - победитель получит главный приз.

Плата за участие при предварительной регистрации 20 евро.

ГДЕ? Нарва, Липовая ямка

КОГДА? В 18.00.

Пятница, 14 сентября

ЧТО? Осенняя встреча Экологического круглого стола Нарвы. В повестке дня : обсуждение вопросов, связанных с созданием городской программы поддержки квартирных товариществ по обустройству и озеленению прилегающих к домам территорий по примеру программ софинансирования со стороны города строительства спортивных и детских площадок.

ГДЕ? Нарва, ул. Хайгла, 6, 3-й этаж.

КОГДА? В 15.00.

Cуббота, 15 сентября

ЧТО? Встреча с директором Всероссийского музея А.С. Пушкина, доктором культурологии, профессором Сергеем Михайловичем Некрасовым, посвященная 275-летию со дня рождения русского поэта Гавриила Романовича Державина.

Державин весной 1784 года посетил Нарву, где из-под пера знаменитого поэта и государственного деятеля вышла ода «Бог». Сам Гаврила Романович впоследствии отразил в своих «Записках», что, прибыв в Нарву, оставил повозку и людей на постоялом дворе, нанял маленький покой у одной старушки-немки и сочинял несколько дней.

На мероприятии будет показана 30-минутная видео-программа «В паломничество по Санкт-Петербургу с Сергеем Некрасовым», созданная Музеем Г.Р. Державина и Санкт- Петербургским телевидением. Так же всех ждет презентация книг «Державин в воспоминаниях современников», С. Некрасова «Идеи и образы русского Просвещения»

Вход свободный.

ГДЕ? Нарвская центральная библиотека.

КОГДА? В 13.00.

ЧТО? Четвертый нарвский заезд на роликовых коньках и лыжероллерах. Участникам будут предложены заезды по кругам 1 км. Дистанции на роликовых коньках и лыжероллерах от 1 до 8 км в зависимости от возрастной подгруппы.

Участвовать могут все, кто любит ездить на роликовых коньках и лыжероллерах, а также те, у кого есть желание провести активно время и почувствовать спортивно-соревновательный дух. Участие обязательно в защитном шлеме.

ГДЕ? Нарва, Ореховая горка, Äkkeküla.

КОГДА? В 11.00.

Воскресенье, 16 сентября

ЧТО? Экскурсия по Кренгольму.

ГДЕ? Нарва, ул. Йоала, 23, от старой проходной Кренгольма.

КОГДА? В 12.00.

Вторник, 18 сентября

ЧТО? Забег школьников.

ГДЕ? Нарва, Липовая ямка.

КОГДА? С 14.00 до 16.00.