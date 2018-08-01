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Культурная афиша10-12 августа пройдет исторический фестиваль "Нарвская баталия 2018"

Дата публикации: Сегодня, 09:40 Просмотрено: 77

10-12 августа, в Нарвском замке зазвучат залпы орудий Северной войны, донесутся звуки битвы, где воины сражаются не на жизнь, а на смерть.

10-12 августа пройдет исторический фестиваль "Нарвская баталия 2018"

Фото из архива "ВП"

Там же весь день будет звучать прекрасная старинная музыка, а вечером состоятся оперные представления.

В Северном дворе пройдет ярмарка старых вещей, будут обучать некоторым ремёслам, в том числе прядению и шитью, деревянной скульптуре и кузнечному делу.

Попробовать себя можно в стрельбе из лука и в метании топора, и даже пострелять из мушкета. Дети могут попробовать свои силы и смекалку в играх. Юношей вербуют в рекруты и обучают военной дисциплине, как это было 300 лет назад.

10-12 августа пройдет исторический фестиваль "Нарвская баталия 2018"

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