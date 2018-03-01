Что ожидается интересного в Нарве в конце июля?

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Культурные и спортивные мероприятия, которые пройдут в Нарве после 26 июля.

Суббота, 28 июля

ЧТО? Нарвский триатлон 2018. В Рамках Нарвского Триатлона состоятся молодежный Чемпионат Эстонии, IV этап Кубка Эстонии, а также любительская гонка и детские старты. В соревнованиях могут принять участие все желающие вне зависимости от возраста или уровня подготовки. Спортсмены могут зарегистрироваться на старт в соответствии со своими возрастными категориями, выбрать дистанцию по силам. На гонках предусмотрен отдельный зачет как по мужчинам и женщинам, так и по мальчикам и девочкам. Также в зачет идут отдельно смешанные, мужские и женские команды. Все индивидуальные участники, а также участники велоэтапа от команд обязаны иметь соревновательную лицензию Федерации триатлона Эстонии. В день соревнований можно приобрести однодневную лицензию у представителя Федерации в соревновательном центре.

ГДЕ? Нарва, зона отдыха Йоаорг (Липовая ямка). Велотрасса: шоссе Нарва- Нарва-Йыэсуу, центр города.

КОГДА? В 10.00.

ЧТО? EAST BEACH FEST 2018 - крупнейший музыкальный пляжный фестиваль в Ида-Вирумаа. Проходит уже 5-й год подряд. В этом году на летнем фестивале EBF в Нарва-Йыэсуу выступят: Ольга Бузова, группа «Чи-Ли», Зомб, Maruv, ПараТайн, Тандем Бит+, Mc/Dj Den Karabljoff (Resident EBF), Dj John Candy (Rus Spb SB Club), Dj Dmitri Varest (Est Narva Geneva Club), Dj Toks.

ГДЕ? Нарва-Йыэсуу, пляж.

КОГДА? С 17.00.

Воскресенье, 29 июля

ЧТО? Экскурсия по Кренгольму. Билет 13/8 €.

ГДЕ? Нарва, ул. Йоала, от старой проходной Кренгольма.

КОГДА? В 12.00.

Четверг, 2 августа

ЧТО? Презентация книги московского культуролога А. Пономарева «Архитектор-художник Александр Владовский: материалы к творческой биографии». Деятельность архитектора-художника Александра Игнатьевича Владовского (1876–1950) охватывает всю первую половину XX века. С 1908 года, после назначения на должность архитектора Кренгольмской мануфактуры, А. И. Владовский жил и работал в Эстляндской губернии (Эстонской Республике), сначала — в Кренгольме, а с 1920-х годов - в Таллинне. Наиболее значительные произведения архитектора - доходный дом Коммерческого училища в Санкт-Петербурге, больница Кренгольмской мануфактуры, комплекс построек электростанции Элламаа и поселка при ней, военный госпиталь в Таллинне, банкетный зал Екатерининского дворца в Кадриорге (Таллинн). Важное место в наследии А. И. Владовского занимают особняки, доходные и частные дома, а также по проектам архитектора были возведены церкви и часовни.

ГДЕ? Нарва, Центральная библиотека.

КОГДА? В 16.00.