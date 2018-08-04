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Культурная афишаЭкскурсия с гидом "Викинги и Крестоносцы"

Дата публикации: Сегодня, 14:30 Просмотрено: 35

 

Экскурсия с гидом "Викинги и Крестоносцы"

04.08.18 в 11:00 Экскурсия с гидом "Викинги и Крестоносцы". Экскурсия в самые неизведанные уголки истории Старой Нарвы.

Маршрут: 11.00 Западный двор Нарвского замка, замковый мост, бастион Фортуна, спуск в долину Йоаорг, подножие замка Германа, лестница Гана, домики в стиле «Cеверного барокко», улица Виру, где стоял Спасо- Преображенский собор, Ратушная площадь 13.00

Экскурсию проводит гид, одетый в костюм крестоносца XIII века

Продолжительность экскурсии 2 часа

Во время экскурсии демонстрируются старинные артефакты, монеты, открытки.

Стоимость: 5 евро - взрослый, дети до 14 лет - бесплатно

Инфо и регистрация по тел. +372 556 15216.

 

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