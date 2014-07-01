+Галерея. Мемориал афганцам - первый в Эстонии

Дата публикации: Сегодня, 13:20

Две стреляные гильзы на гранитном постаменте… Символ двух тяжелых периодов Афганской войны и одновременно символ ее долгожданного окончания. Таков монумент, открытый в Нарве 8 октября и посвященный, как гласит надпись на эстонском, английском и русском языках, «сыновьям эстонской земли, погибшим на афганской войне».

«Сыновьям эстонской земли, погибшим на Афганской войне» - так гласит надпись на монументе. Сергей Трохачев

Член правления Союза ветеранов боевых действий и военной службы «Бастион» Борис Абрамов во вступительном слове отметил, что пока — это единственный в Эстонии памятник воинам, сооружение которого стало возможным благодаря неустанным усилиям активистов «Бастиона». «Мы против войны во всех ее проявлениях, — подчеркнул он, — и против разжигания межнациональной розни». Мемориал работы скульптора Айвара Симсона, который сам участвовал в боевых действиях, должен служить серьезным предостережением для последующих поколений. Сегодня в Эстонии около 1200 воинов-афганцев, 47 домой не вернулись.

Разговоры о памятнике, как сказал мэр города Тармо Таммисте, начались еще 4 года назад. Инициаторами выступили союз «Бастион» и власти Нарвы. Пришлось преодолевать множество препятствий, как всегда, бюрократических. Члены «Бастиона» и здесь проявили себя настоящими бойцами. На начальном этапе монумент сооружался на народные средства (было собрано 30 тысяч евро), но в дальнейшем, сообщил депутат Рийгикогу Михаил Стальнухин, определенные средства выделило также и государство. И это справедливо, поскольку в Европе принято уважительное отношение к участникам военных конфликтов. Ветеран Афганистана Андрей Вестеринен, выступивший на открытии, рассказал более чем тремстам собравшимся, что он сам испытал такое отношение со стороны британских врачей, когда после ранения в 2008 году некоторое время лечился в Англии. То есть нет никакого смысла «делить ветеранов на своих и чужих», тех, кто воевал в советское время и тех, кто попал в эту горячую точку уже из независимой Эстонии.

Конечно, на постаменте и на гильзах обозначены периоды Афганской войны — 1979–1989 и 2004–2014 годы, — но эти даты призваны скорее подчеркнуть трагическую длительность боевых действий, возможно, предотвративших дальнейшую эскалацию изначально местного конфликта.

На открытии монумента прозвучало много теплых слов. Выступили военный атташе России в Эстонии Олег Афанасьев, представитель консульства РФ, посол республики Беларусь Анатолий Степусь, руководители общественных организаций Нарвы. Были прочитаны стихи. Первыми возложили цветы родители и родственники погибших, затем все остальные участники.

Открытие мемориала в Нарве — событие отнюдь не только городского масштаба и даже не только республиканского. Как отметил заместитель председателя организации воинов-афганцев «Боевое братство» и участник боевых действий в 1987–1989 годах Карл Пакс из Таллинна, то, что удалось сделать в Нарве, не получилось в столице. Тогда как в Латвии и Литве такие мемориалы были открыты. И наш город, таким образом, ознаменовал победу чести и достоинства над предубеждениями в прибалтийском регионе.

Нам надо помнить все, чтобы не допустить повторения чудовищной ситуации, когда престарелые, невнятно говорящие и слабо мыслящие политики посылали в огонь совсем молодых парней. Ибо возраст нынешних выпускников школы — 19 лет, и с ними носятся как с детьми, а тем было по 18! И они уже не были детьми, но в одночасье становились воинами. Неплохо бы сегодняшним школьникам придти к мемориалу и хоть на минуту призадуматься. Желательно — о вечном.

Сергей Трохачев