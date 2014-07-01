Фото. России передали останки советских войнов

Дата публикации: Сегодня, 16:41

После завершения всех необходимых процедур и оформления документов, останки 11-ти воинов, погибших в Великую Отечественную Войну на территории Эстонии, сегодня, 20 сентября, были доставлены в Россию. Скромное прощание и отдание почестей неизвестным солдатам прошло у мемориала «Слава воинам-освободителям!», что у нарвского таможенного терминала.

По словам исполняющей обязанности генконсула РФ в Нарве Екатерины Андреевской, по найденной в братском захоронении медали «За отвагу» был опознан только один из погибших. Сама медаль как ценная реликвия была передана проживающим в Санкт-Петербурге родственникам погибшего на Северо-Востоке Эстонии воина. После работы многих людей, в том числе поисковой группы клуба «Камерад», а также государственных учреждений, к месту окончательного захоронения на родину отправлены все найденные погибшие.

"НГ"

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