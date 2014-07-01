В этом году ”Зимней баталии” в Нарве не будет

Дата публикации: Вчера, 10:44

Вместо традиционного нарвского фестиваля ”История оживает в Нарве” НКО ”Преображенский полк” проведет в ноябре клубное мероприятие в замке Раквере, куда прибудут и зарубежные реконструкторы.

Фото из архива "ВП"

Представитель клуба ”Преображенский полк” (вместе с Нарвским музеем он выступает организатором ”Нарвской баталии” и ”Зимней баталии”) Александр Станчик сказал Delfi, что основных причин отмены ноябрьского фестиваля ”История оживает в Нарве”, главной частью которого является ”Зимняя баталия”, две.

Во-первых, это недостаток финансирования — в нынешнем неопределенном положении, когда вот-вот может смениться руководство, Нарвский музей решил не обеспечивать свою долю средств на фестиваль, рассказывает Станчик. Но что еще более важно, по его словам, это то, что проведенная в августе ”Нарвская баталия” в очередной раз показала, что конкуренция между двумя нарвскими историческими фестивалями на тему Северной войны, не идет на пользу обоим.

”На ”Нарвскую баталию” приехало значительно меньше участников, чем собиралось в лучшие годы. Можно было предположить, что и ”Зимняя баталия” столкнется с той же проблемой, которая стала глобальной. Дело в том, что в Европе проходит очень много исторических фестивалей, а реконструкторов, которые не могут участвовать во всех них, разумеется, не хватает. Эта проблема очень наглядно видна и на реконструкции Бородинской битвы”, — рассказывает Александр Станчик.

По его словам, уже после того, как решение об отмене ”Зимней баталии” было принято, выяснилось, что многие зарубежные реконструкторы, например, украинцы, успели запланировать поездку в Нарву. Чтобы не разочаровывать их, было решено организовать в ноябре клубное, то есть достаточно скромных масштабов и рассчитанное, прежде всего, на самих реконструкторов, а не на публику мероприятие в замке Раквере.

”Мы с музеем Раквере давно сотрудничаем и договоренности было не сложно достичь. Будет ли в следующем году проводиться ”Зимняя баталия” в Нарве — пока открытый вопрос. Необходимо его изучить досканально, оценить все возможности и перспективы развития”, — отмечает Станчик.

19 ноября 1700 состоялось первое крупное сражение Северной войны между русскими и шведскими войсками. Петр Первый потерпел поражение, но спустя четыре года взял реванш, захватив Нарву. Событиям 1700 года посвящен исторический фестиваль ”Зимняя баталия”, проводящийся в ноябре. Битву 1704 года реконструируют в рамках августовской ”Нарвской баталии”. Впервые данный исторический фестиваль был проведен в Нарве в 2004 году,

Роман Викулов