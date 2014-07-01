В этом году ”Зимней баталии” в Нарве не будет

ИсторияВ этом году ”Зимней баталии” в Нарве не будет
Вместо традиционного нарвского фестиваля ”История оживает в Нарве” НКО ”Преображенский полк” проведет в ноябре клубное мероприятие в замке Раквере, куда прибудут и зарубежные реконструкторы.
Фото из архива "ВП"
Представитель клуба ”Преображенский полк” (вместе с Нарвским музеем он выступает организатором ”Нарвской баталии” и ”Зимней баталии”) Александр Станчик сказал Delfi, что основных причин отмены ноябрьского фестиваля ”История оживает в Нарве”, главной частью которого является ”Зимняя баталия”, две.
Во-первых, это недостаток финансирования — в нынешнем неопределенном положении, когда вот-вот может смениться руководство, Нарвский музей решил не обеспечивать свою долю средств на фестиваль, рассказывает Станчик. Но что еще более важно, по его словам, это то, что проведенная в августе ”Нарвская баталия” в очередной раз показала, что конкуренция между двумя нарвскими историческими фестивалями на тему Северной войны, не идет на пользу обоим.
”На ”Нарвскую баталию” приехало значительно меньше участников, чем собиралось в лучшие годы. Можно было предположить, что и ”Зимняя баталия” столкнется с той же проблемой, которая стала глобальной. Дело в том, что в Европе проходит очень много исторических фестивалей, а реконструкторов, которые не могут участвовать во всех них, разумеется, не хватает. Эта проблема очень наглядно видна и на реконструкции Бородинской битвы”, — рассказывает Александр Станчик.
По его словам, уже после того, как решение об отмене ”Зимней баталии” было принято, выяснилось, что многие зарубежные реконструкторы, например, украинцы, успели запланировать поездку в Нарву. Чтобы не разочаровывать их, было решено организовать в ноябре клубное, то есть достаточно скромных масштабов и рассчитанное, прежде всего, на самих реконструкторов, а не на публику мероприятие в замке Раквере.
”Мы с музеем Раквере давно сотрудничаем и договоренности было не сложно достичь. Будет ли в следующем году проводиться ”Зимняя баталия” в Нарве — пока открытый вопрос. Необходимо его изучить досканально, оценить все возможности и перспективы развития”, — отмечает Станчик.
19 ноября 1700 состоялось первое крупное сражение Северной войны между русскими и шведскими войсками. Петр Первый потерпел поражение, но спустя четыре года взял реванш, захватив Нарву. Событиям 1700 года посвящен исторический фестиваль ”Зимняя баталия”, проводящийся в ноябре. Битву 1704 года реконструируют в рамках августовской ”Нарвской баталии”. Впервые данный исторический фестиваль был проведен в Нарве в 2004 году,
Роман Викулов
В мире
На Украине завели уголовное дело на Саакашвили...
Политику может грозить до пяти лет лишения свободы за прорыв госграницы....
В пятницу происходит крайне сильная магнитная буря...
Чем более резко меняется магнитное поле, тем более сильным воздействие на здоровье. ...
США потребовали закрыть российское генконсульство в...
Также должны прекратить работу два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке....
Есть анекдот!
Шампунь против!...
Шампунь против выпадения волос. В принципе, я тоже......
ОТБОРное видео
Объявления
Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк
3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929
Продам 1-комн. квартиру на ул. Креэнхольми
1-комн. квартиру с отдельной спальней на ул. Креэнхольми, 30. 32 м2, после ремонта, большой балкон, кухня перенесена в гостиную, стеклопакеты, натяжные потолки, встроенная кухня, душевая кабина. Низкие коммунальные платежы. Рядом Maxima и бывшая 6-ая школа. {Тел.} 58416143.
Искусственные цветы на все случаи жизни!
Цены начиная с 0,50 до 20 евро. В продаже имеются также красивые композиции из искусственных цветов. Тел.: 56910699.
Натяжные потолки.
Натяжные потолки. Дешево. 58416143
Продам автомобиль Reno-Master
Reno-Master L-1 H-1, 2.5 DCI. Цена 2000 евро. {Тел.} 53303644.
Подстилка для домашних питомцев
Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.
Цветы "бархатцы"
Цветы "бархатцы", желтой и пестрых расцветок, 1 евро/шт. {Тел.} 56910699.
Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде
2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929
Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве
Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644
Изготовление дверей и ворот
Изготовление металлических дверей, гаражных ворот, почтовых ящиков, перекраска подъездных дверей и др. Быстро и качественно. Возможна рассрочка. {Тел.} 58204407.
Скупаем поддержанные автомобили
Авторынок покупает подержанные автомобили, в любом состоянии. {Тел.} 58282298.
Дрова колотые и сложенные
Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.
Березовые брикеты для отопления,
Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.
Культурная афиша
Киноафиша
Выбор редакции
Маргарита Коор: «Нарвитяне сами могли бы создать себе...
1 сентября, после летних каникул за школьные парты сядут не только дети....
Булыжной мостовой не будет...
Здравствуйте, уважаемая редакция! Снова беспокою вас в связи с ситуацией с булыжной...
«Город королей» или старая Нарва в изложении Александра...
Участники пешей экскурсиио имели возможность увидеть как выглядели знакомые места города....