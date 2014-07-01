Что будет с памятью?

Дата публикации: Вчера, 11:14

В Нарва-Йыэсуу, в устье реки Наровы, находится памятник погибшим рыбакам, установленный в конце прошлого века по инициативе бывших и нынешних коллег тех, чья жизнь прервалась во время промысла рыбы. Этим летом в его судьбе произошли долгожданные и приятные перемены: памятник был отремонтирован. Однако, как оказалось, в этой истории не все так просто...

Здесь и далее фото Сергея Башилова.

Многие люди старшего поколения знают, что курортный Нарва-Йыэсуу был не только местом отдыха, но и местом, где работал рыбозавод, где рыбаки ходили в море. В советское время это был колхоз «Октябрь». Сейчас промысел и обработка рыбы в тех объёмах и с тем размахом, что раньше, уже не ведутся. Но история гласит, что всё это было.

Память о молодости и товарищах

В декабре 1971 года случилась беда – утонули пятеро рыбаков. В море бушевал ураган и судно затонуло. В память о погибших на постаменте, которым послужила прежняя хозяйственная постройка, была закреплена металлическая пластина из нержавейки с гравировкой на русском и эстонском языках. Это произошло в 1993 году, то есть через много лет после трагедии. Инициатором увековечения тогда был совет капитанов. На русском языке надпись гласила: «В память погибшим рыбакам колхоза». На постамент были водружены огромный якорь и винт. Сейчас постамент покрыт мхом, но выглядит вполне крепко. На флагштоке развевается флаг Эстонии.

В настоящее время лов рыбы и сам рыбозавод в Нарва-Йыэсуу находятся в упадке. Многие бывшие рыбаки теперь уже на пенсии. Но у них болит душа за то старое время и тот город Нарва-Йыэсуу, в котором они были востребованы, как профессионалы. Поэтому нашлись неравнодушные люди, которые решили, что памятная металлическая табличка, напоминающая о погибших на рабочем посту рыбаках, важна для города.

В настоящее время рядом с постаментом находятся две новых гранитных плиты.

Путаница с плитами

В 2013 году совет ветеранов начал сбор денег на установку нового мемориала рядом со старым. Были собраны деньги на новый памятник погибшим рыбакам. Он был торжественно открыт 10 мая 2015 года. Однако несколько позже он был заменен на другую плиту. Как выяснилось, ветеранов, занимающихся этим памятником, вновь не устраивает его дизайн. В настоящее время рядом с постаментом находятся две новых гранитных плиты, которые стали как бы дополнением к прошлой памятной гравировке на металле. Неразбериха, происходящая с этими гранитными плитами, свидетельствует об изначальной непродуманности идеи.

Как уже упоминалось, деньги на новые памятники собирали рыбаки - как нынешние, так и бывшие. Также часть средств выделило тойлаское предприятие “Виру Ранд”. Горуправа Нарва-Йыэсуу тоже поучаствовала суммой в размере 400 евро. Совет ветеранов при оформлении и установке памятников сотрудничает с управой, поскольку эскизы и надписи нужно согласовывать с местной властью.

Как прокомментировала ситуацию Марина Соргус, секретарь управы Нарва-Йыэсуу, установка памятников – целиком частная инициатива, а в управе проходит только согласование. Конкретно с советом ветеранов контактировала бывший архитектор города Нелли Самели.

Собственник не возражает, но...

Есть ещё одно важное обстоятельство. Дело в том, что мемориал находится на земле, принадлежащей частному лицу. Совет ветеранов обращался в местную управу, а также пытался выяснить у собственника земли, не возражает ли он, чтобы памятник оставался на прежнем месте. Задался таким вопросом и ваш корреспондент, для чего обратился к мэру Нарва-Йыэсуу Максиму Ильину. Господин Ильин сообщил, что собственник не имеет ничего против размещения памятника на своей земле, но выразил пожелание, чтобы надписи были сделаны на двух языках – эстонском и русском. Мэр добавил, что властями Нарва-Йыэсуу решается и вопрос включения мемориала в общий план города. А чехарда с плитами, по мнению Максима Ильина, связана с желанием ветеранов и рыбаков сделать опять всё иначе.

Волнует совет и вопрос, возникший при согласовании самой гранитной плиты. Дело в том, что по требованию управы был несколько изменен эскиз и толщина плиты оказалась меньше. Не обходится и без проблемы, связанной с языком, на котором сделаны надписи на одной из плит. На русском языке там перечислены имена рыбаков, погибших в море в разные годы. Неужели опять предстоит переделка сделанного?

Задержись на минутку

Память о погибших в море рыбаках ветераны города хотят сохранить для следующих поколений. Четверостишие об этом выгравировано в упомянутом выше камне, и его может прочитать каждый, кто придёт почтить память и честь рыбацкого братства на территорию бывшего колхоза «Октябрь»:

Задержись на минутку,

прохожий.

Постой – поклонись

до земли рыбакам.

Тем, кто в день роковой,

непогожий

Не вернулся к родным берегам…

У гранитных плит лежат венки и цветы. Видимо, память всё-таки нам нужна.

Сергей Башилов