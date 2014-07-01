История«Город королей» или старая Нарва в изложении Александра Опенко
Участники пешей экскурсии, состоявшейся 27 августа, не только получили множество интересных сведений об исторической Нарве, но имели возможность увидеть на старых открытках и фотографиях, как выглядели те или иные знакомые места города до трагедии 1944 года.
Экскурсия начинается и заканчивается на Ратушной площади.
Учитель истории, гид и краевед Александр Опенко проводит такие экскурсии, или, скорее, прогулочные лекции каждое воскресенье в течение всего года. При этом, говорит он, число участников не имеет значения: даже если придет один человек, двухчасовой урок истории будет организован именно для него.
В этот раз прибыли 10 человек, в том числе группа гостей из Германии в сопровождении переводчика.
Маршрут был недлинный: от Ратушной площади, через старую часть города на променад, далее — Нарвский замок, Петровская площадь и вновь ратуша. Зато в плане информативной насыщенности прогулка оказалась уникальной.
Почему «Город королей»?
В XVII–XVIII веках, не без юмора объясняет Александр, местные жители частенько говаривали, что, мол, «мы — город проезжих королей; все нас пытаются завоевать; приезжают короли, императоры, хотят сюда перенести столицу, строят здесь дома…» На деле нарвитяне испытывали гордость от столь пристального внимания со стороны сановных особ.
Рассказ и визуальный контекст
Первые поселенцы появились на берегах реки Наровы примерно 4 тыс. лет назад. Это были сначала балты, а затем пришедшие с востока угро-финские племена. Наш город, замечает Александр, в отличие от Таллинна или Тарту, никогда не менял своего имени, но всегда оставался Нарвой. Ругодив, как утверждает Александр, — название неофициальное.
В IX веке сюда прибыли викинги, точнее приплыли по реке, которая тогда была одной из веточек знаменитого пути «из варяг в греки». Именно скандинавы через этот путь наладили торговлю с арабским халифатом, в частности, вывезли оттуда в Европу более 40 процентов серебра. До сих пор в кладах викингов археологи находят большое количество арабских монет.
Можно посмотреть и даже подержать
Тут же Александр демонстрирует отдельные арабские и византийские монеты, которые участники могут подержать и рассмотреть. И в дальнейшем историк действует аналогично: дополняет тот или иной повествовательный фрагмент показом соответствующих артефактов, среди которых, например, изготовленные из бронзы зооморфный гребень, заклепка в виде меча с кожаного пояса, кольца с изображениями пернатых, наконечник хлыста, шрапнель петровской эпохи, оловянный солдатик XIX века и многое другое.
Особо впечатляют фотографии и зарисовки старой Нарвы. Александр Опенко предъявляет их для сопоставления с нынешними видами той же Ратушной площади, которая вся была застроена изящными строениями, или улицы Suur, где располагались богатые купеческие особняки, а также дом Петра Великого. Конечно, возникает чувство глубочайшего сожаления по поводу утраты почти 98 процентов зданий. И все же бережно сохраняемые картины прошлого внушают надежду на то, что когда-нибудь появится возможность точного воссоздания хотя бы некоторых памятных мест. Лекции под открытым небом, отличающиеся легким и доходчивым изложением научного материала, способны помочь в реализации этой надежды.
К сведению интересующихся: для участников до 14 лет экскурсия бесплатная. А записаться на нее можно, позвонив по телефону 55615216.
Сергей Трохачев
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