Бывшие работники Кренгольма приглашаются

Дата публикации: Сегодня, 11:28

Художник Мария Капаева приглашает всех бывших работников Кренгольмской мануфактуры на съемки групповой фотографии.

Проходная Кренгольма. Фото из архива "ВП"

В связи с предстоящей выставкой Капаевой о социальном наследии Кренгольма «Мечта прекрасная, еще неясная» Мария хотела бы сделать фотографию всех людей, кто раньше работал на знаменитой мануфактуре.

Фотография впоследст- вии будет выставляться в Нарвской художественной резиденции (Йоала, 18) как часть выставки Марии Капаевой.

Каждый из участвующих в групповом фото сможет получить отпечатанную фотографию себе на память.

Мария Капаева ждет вас на съемку группового фото 3 сентября в 16.00 на улице Йоала, на стоянке перед бывшей главной проходной мануфактуры.

Приходите сами и приводите своих бывших коллег-друзей, кто раньше работал на Кренгольме!

Открытие выставки Марии Капаевой «Мечта прекрасная, еще неясная» в На- рвской художественной резиденции 8 сентября в 18.00. Выставка будет работать до 8 октября, вторник-воскресенье с 12.00 до18.00. Адрес: Йоала, 18.

Больше информации о выставке см. ЗДЕСЬ