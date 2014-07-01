В Нарве появится мемориал павшим в Афганистане

Дата публикации: Вчера, 19:21

В конце июля планируется приступить к возведению мемориала, посвященного солдатам, павшим на афганской земле: две стреляные гильзы на гранитном “афганском небе” и восемь камней-скамеек. Надпись на мемориале будет лаконичной и по-солдатски скромной: “Сыновьям эстонской земли, погибшим на афганской войне”.

Считается, что афганская война унесла убитыми, ранеными и пропавшими без вести в общей сложности примерно 50 тысяч военнослужащих советских войск. По данным “Бастиона”, из Эстонии туда уехало служить 1,5 тыс. человек, на сегодня в стране их проживает примерно 1 тыс.200. По официальным данным, за советский период погибло более 30 человек, ещё 11 погибли в ходе проведения миссии на территории Афганистана в наши дни.

Надпись будет исполнена на трёх языках - русском, эстонском и английском, чтобы быть понятной не только эстоноземельцам, но и другим жителям Евросоюза.

Разработкой идеи и её воплощением занимается НКО “Бастион”, известный в Нарве союз ветеранов боевых действий и военной службы. Весомый персональный вклад в проект внесли Вячеслав Говорухин, Михаил Марыганов, Игорь Ганту, Олег Смирнов и другие ветераны, входящие в союз.

По словам Бориса Абрамова, члена правления общества и одного из вдохновителей идеи, 25 - 27 июля планируется начать работы по возведению мемориала. Он будет воздвигнут на аллее Пяхклимяэ в месте примыкания к проспекту Кангеласте. Работами займется ида-вирумааская фирма Ehitusjõud, которая, в частности, клала плитку на нарвском променаде. “Бастион” берёт на себя дальнейшее обслуживание и уход за памятником.

Объединяя общины и периоды

Первоначально памятник задумывался как композиция, в центре которой находится коленопреклоненный солдат, вокруг него 46 гранитных камней - по числу солдат из Эстонии, погибших в Афганистане как в советское время, так и во время военной миссии уже нынешнего времени. Но, рассказывает Борис Абрамов, этот вариант давал пищу для намёков и вопросов с политическим подтекстом, например: а в какой форме будет изображён солдат?

Тогда у нас возникла другая идея, которую поддержал наш ветеран, известный эстонский скульптор Айвар Симсон фон Сеакюль: две стреляные гильзы, символизирующие окончание военных действий и два этапа, когда эстоноземельцы принимали участие в боевых действиях на территории Афганистана: это 1979-1989 в составе СССР и 2004-2014 в рамках миссии НАТО, - поясняет он.

Точная копия двух стреляных гильз от автомата АК-74 размером 80 на 25 см будет выполненf вручную из итальянской бронзы, которая темнеет не так быстро и выглядит более светлой. Основным постаментом памятника станет бетонное основание, облицованное натуральным норвежским гранитом, который уже получил от участников проекта своё название. Когда Айвар Симсон впервые увидел его на заводе - черный глубокий цвет с вкраплениями серебряных “звездочек”, он воскликнул, не раздумывая: “ Это же афганская ночь!”. Еще восемь камней, облицованных серым финским гранитом, встанут перед постаментом. На них будут выбиты наименования всех уездов Эстонии, так как, согласно статистике, погибшие на войне есть в каждом из них. По задумке, мемориал призван быть не политическим, общеэстонским, объединяющим ветеранов и общины.

Единственный в Эстонии

Мы могли бы взять, конечно, готовые гильзы большого калибра, но всякому служившему было бы ясно, что это халтура. Поэтому они будут отлиты вручную. Хочется вложить душу и сделать такой мемориал, который бы честно и без каких-либо предвзятостей напоминал о тех, кто отдал свои жизни в чужой стороне. Начинают войну политики, а гибнут простые солдаты. Последствия этой войны мучают ребят до сих пор: тяжёлые травмы и ранения, отсутствие конечностей, контузии…Мы третий год вынашиваем эту идею и рады, что наконец-то наш проект обретает реальные черты. Мемориал станет единственным в Эстонии памятником солдатам и офицерам,погибшим в Афганистане, - выражает Борис позицию ветеранов союза.

Средства на мемориал принимаются с благодарностью

Бюджет мемориала составляет 29 тыс. 600 евро. На настоящий момент в наличие есть примерно половины суммы. По словам ещё одного инициатора идеи и воина-афганца Алексея Левицкого, союз ветеранов обращался в Рийгикогу, и благодаря усилиям Михаила Стальнухина получил финансовую поддержку в размере 3 тысячи евро. Есть и другие помощники: в частности, постоянный спонсор союза выделил 6 800 евро, по одной тысяче направили на мемориал торговые центры Fama и Astri. По 500 евро перевел профсоюз Нарвских электростанций и Александр Кожаев вместе с компанией Albion Motors. Также желание финансово поддержать проект выразили ветераны Сил обороны Эстонии.

Сейчас мы ведем переговоры с представителями города, предпринимателями, изыскиваем недостающие средства для оплаты работ по возведению мемориала. Будем рады получить поддержку от горожан, - говорит Алексей.

Председатель Нарвского горсобрания Александр Ефимов сказал нашей газете, что городские власти поддерживают эту инициативу. Так, например, некоммерческому объединению была оказана помощь по оформлению всех необходимых документов для установки мемориала, а также подбору подходящего места.

Символическое место

Первоначально мемориал предложили установить на территории Нарвского замка. Члены союза ветеранов говорят, что им эта идея понравилась, но потом они задумались о доступности памятника в вечернее время и государственные праздники, когда ворота замка закрыты. Была ещё мысль расположить его на месте, где раньше стоял памятник Ленину, затем - в конце улицы Раквере на выезде из города....Но в итоге была выбрано начало аллеи на Пяхклимяэ, поскольку символический смысл мемориала в этом случае удастся подчеркнуть: он будет располагаться у проспекта Героев. Небольшая подсветка сделает его заметным для горожан, а для тех, кто пожелает, например, приехать и возложить цветы, неподалеку есть удобная парковка у магазина “Призма”.

“Память о павших, забота о выживших”

Именно так звучит девиз НКО “Бастион”. Этот союз ветеранов боевых действий и военной службы был создан в 2010 году. Сейчас в организации состоят порядка 90 человек - люди абсолютно разных профессий и религиозных конфессий, объединённых идеей материальной и духовной поддержки не только собратьев по оружию, но и тех, кто остро нуждается в заботе. Союз берет на себя добровольное обязательство поддерживать детей, ос- тавшихся без родительской опеки, привлекая их на совместные мероприятия, спортивные или развлекательные. Объединение существует на членские взносы его участников и спонсорскую помощь.

Расчётный счёт для добровольного сбора средств

на Мемориал:

ЕЕ342200221065982816

MTÜ VETERANIDE LIIT BASTION

Наша справка

Скульптор мемориала Айвар Симсон сам в 1979 году входил в Афганистан в составе десантно-штурмовой бригады. Ни за работу, ни за идею денег от Союза ветеранов он не взял. Первоначально архитектором мемориала был Юри Йирик, но после его ухода из жизни проект продолжил известный нарвский архитектор Томас Мяги.



Софья Боборенко







