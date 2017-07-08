Мотоциклы не стареют

ИсторияМотоциклы не стареют
Honda, Harley-Davidson, BMW, Triumph, Nimbus, Imperia, Ariel, DKW и прочие хорошо знакомые, в частности, старые добрые машины советского периода, а также совершенно экзотические марки - всего более 100 - предлагались для обозрения на Нарвском променаде 8 июля в рамках фестиваля Ida-Viru-Moto 2017.
Уникальный советский ТИЗ образца 1936 года - военный мотоцикл с коляской и прикрепленным к ней пулеметом Дегтярева. Сергей Трухачев
По уставу «Unic-Moto» Эстонского клуба старых мотоциклов (Eesti Vanamootorrat-taklubi), который в прошлом году отметил свое сорокалетие, все машины должны быть не моложе 30 лет. Если учесть, что в клубе таковых зарегистрировано более 700, получается внушительный показатель. Тем более что это рабочие мотоциклы, а не музейные экспонаты.
Парад ретро-мотоциклов стал традиционным мероприятием. В этом году, также как и в прошлом, участвовали владельцы техники из Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, России и Белоруссии.
Многие машины-ветераны, представленные на Нарвском променаде, участвовали в международных соревнованиях, о чем свидетельствуют памятные металлические таблички, ставшие теперь неотъемлемой частью мотоциклов. За время существования клуба такие ралли проходили в США, Австрии, Бельгии, Великобритании, Франции, Германии, Чехии, России, Словакии. Причем ходовые качества подтверждают свою надежность в любую погоду. А именно, в феврале этого года некоторые «старички» соревновались на традиционных зимних гонках (Classic Riders Winter Rally) и, в общем, с бездорожьем справились.
Отдельные модели стоит отметить. Например, тщательно отреставрированный BMW 1924 года, развивающий вполне приличную скорость. Не менее интересен и другой BMW, уже 1947 года - трофейный мотоцикл, обнаруженный неподалеку от Таллинна. И, конечно же, уникальный советский ТИЗ (Таганрогский инструментальный завод) образца 1936 года - военный мотоцикл с коляской и прикрепленным к ней дисковым пулеметом. Машина была кропотливо восстановлена буквально из останков, приобретенных владельцем в Рапла 7 лет назад. Сейчас это надежное средство передвижения, развивающее скорость до 90 км/ч и более чем пригодное для съемок захватывающего фильма. Кстати, Таганрогский завод в начале войны был эвакуирован в Тюмень, что никак не сказалось на аббревиатуре.
Вообще было много военных мотоциклов. В частности, американских, снабженных футляром для винтовки с расчетом на то, чтобы ее можно было выхватить на ходу. Отдельные владельцы даже специально облачались в военную форму с целью дополнительного эффекта. Особо выделялся в мундире сотрудника ГАИ хозяин знакомого по множеству фильмов милицейского мотоцикла с коляской Блестящие «харлеи-дэвидсоны» 1960-х и 1970-х годов неизбежно приковывали внимание, что, согласитесь, и не удивительно.
Сергей Трохачев
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