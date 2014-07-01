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История
Российская компания создала игровое приложение, посвященное Нарвской битве

Дата публикации: Вчера, 16:04

Российская компания создала игровое приложение, посвященное Нарвской битве

 

Петербургская компания Piligrim XXI выпустила историческую экшен-игру в виртуальной и дополненной реальности Narva Battle.

Narva Battle ("Нарвская битва"), симулятор артиллерии 18 века, дает возможность оказаться в самой гуще сражения между Нарвской и Ивангородской крепостями, попробовать себя в роли артиллериста времен Северной войны.

”Приложение Narva Battle стало следующим шагом в развитии нашей сети парков виртуальной и дополненной реальности, — рассказывает сооснователь компании Piligrim XXI Илья Коргузалов. — Мы сделали основной акцент на интерактиве и живом взаимодействии с персонажами. Игра получилась очень атмосферной: вы находитесь на крепостной башне, вокруг грохочут пушки и со свистом взрываются снаряды, на реке горят и тонут военные фрегаты, совсем рядом бушует пламя пожара. Ваша задача — взять себя в руки и грамотно провести артиллерийскую атаку, командуя собственным расчетом старинных орудий. От меткости ваших бравых бомбардиров зависит исход сражения, а от вас — место команды в турнирной таблице и судьба крепости, которую вы защищаете!"

Игра создана по мотивам реальных событий, развернувшихся на берегах реки Наровы в начале XVIII века. Здесь в 1700 году Петр I бросил вызов Карлу XII, но не знавшее поражений шведское войско разгромило русскую армию. А спустя четыре года русский Петр взял блистательный реванш над шведами.

”Выбирайте свой замок и присоединяйтесь к команде его защитников, чтобы принять участие в великом противостоянии между Россией и Швецией, — обращаются к потенциальной аудитории создатели игры. — Итоги турнира мы подведем в конце 2017 года. Narva Battle — новый продукт на рынке мобильных AR/VR игр. Она не требует профессионального оборудования, лишь ваш смартфон, самый простой AR/VR шлем или даже обычный кардборд и джойстик. Так что теперь любой пользователь может отправиться в путешествие во времени, и оценить все возможности дополненной и виртуальной реальности”.

Piligrim XXI — российская IT компания, которая работает на международном рынке дополненной реальности (AR) в индустрии путешествий. Компания создает глобальную сеть AR парков. При помощи обычного смартфона путешественники могут своими глазами увидеть исчезнувшие архитектурные шедевры и исторические события в реальном времени и пространстве. Сервис ориентирован на массовый рынок и адаптирован под любые модификации недорогих шлемов дополненной и виртуальной реальности. За последние три года создано 8 полномасштабных проектов в Латвии, Италии, Франции, Болгарии, России, а теперь и в Эстонии.

 

Российская компания создала игровое приложение, посвященное Нарвской битве

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