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История
+Галерея. Вернули из безвестности и на родную землю

Дата публикации: Сегодня, 15:15

22 июня в День памяти и скорби на Южном воинском кладбище в Кировском районе Санкт-Петербурга произошло торжественное захоронение останков летчиков бомбардировщика ПЕ-2, погибших 26 марта 1944 года под Нарвой.  

 

+Галерея. Вернули из безвестности и на родную землю

Торжественная церемония прощания была строгой и немногословной: почетный караул, прощальный ружейный залп, молитва и много цветов.

 

Ранее, 14 апреля, останки гв.мл.лейтенанта Кузнецова Павла Федоровича, гв.мл.лейтенанта Рогова Константина Александровича и гв. мл.лейтенанта Фадеева Афонасия Александровича были торжественно переданы поисковиками нарвского Клуба «Камерад» российской стороне, для погребения на военном мемориале в СПб.

Значимость произошедшего события отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Константин Серов, поблагодаривший со своей стороны нарвских поисковиков, представителей МИДа и Министерства обороны Эстонской республики, оказавших помощь в этом непростом деле. Он также отметил, что произошедшее «дорогого стоит», так как родственники теперь могут посещать место захоронения своих предков-воинов.

От Нарвы участие в мероприятии принял мэр Тармо Таммисте и от Нарвского Общества блокадников Ленинграда Рудольф Рот и Нина Ефимова, а также  - от Клуба «Камерад» Даниил Галицкий и Эльдар Эфендиев от Палаты некоммерческих объединений.

Торжественная церемония прощания была строгой и немногословной: почетный караул, прощальный оружейный залп, молитва и много цветов.

Чуть позже мы смогли поговорить с потомками погибших летчиков, приехавших из разных городов России и которых «объединила трагедия». Они просили нас передать благодарность всем, кто помог вернуть солдат из безвестности и на родную землю.

Мы, в свою очередь, поблагодарили российских поисковиков и руководителей Кировского района Санкт-Петербурга, так как именно они взяли на себя и поиск родственников, и прием останков погибших летчиков. Глава Кировского района СПб Сергей Иванов и его заместитель Андрей Антонец относились к данному делу как к вопросу особой важности, а обеспечение решения, так чтобы было все «без сучка и задоринки», легло на плечи Игоря Зимина, главы комитета района по молодежной политике и спорту.  

Даниил Галицкий отметил, что нам очень повезло, т.к. всегда встречались с людьми отзывчивыми и небезразличными. Таким оказался и сотрудник Министерства Обороны РФ Илья Прокофьев, который очень быстро нашел «акт о потере самолета», с чего и началась вся работа по архивным поискам, а затем и поиску родственников.

Поисковик из Красного села Дмитрий Зибаров поделился с нами тем, как ему удавалось так быстро отыскать родственников. Все, к кому он обращался, становились его добровольными помощниками. Здесь необходимо отметить  Ларису Карел из Карелии, которой помогали энтузиасты из Владимирской области и, в том числе, Дмитрий Артюх из Вязников. В свою очередь поисковиков и руководителей Кировского района приятно удивило то, что государственные структуры Эстонии нам оказывали всемерную помощь и двери кабинетов для нас всегда были открыты.

Они ознакомились с материалами и публикациями в эстонских медиа, в связи с чем просили нас выразить особую признательность непосредственно Юрию Трею, работнику МИДа ЭР, Пеепу Рейссеру, сотруднику Музея генерала Лайдонера и специалисту по военным захоронениям, Денису Каттаго, редактору Ыхтулехт и Галине Шустровой, руководителю Нарвской студии Радио-4.

Когда они спросили у Даниила Галицкого, «как он себя чувствует в связи с тем, что история подошла к концу?», Даниил ответил:  «Это был наш первый опыт и мы все вместе смогли достойно все сделать – от начала и до конца». И действительно, история подошла к концу, в связи с чем уместно будет привести высказывание Дениса Каттаго: «Может, наконец  заживут военные раны и погибшие обретут покой».

 

Эльдар Эфендиев

+Галерея. Вернули из безвестности и на родную землю

Галерея
+Галерея. Вернули из безвестности и на родную землю +Галерея. Вернули из безвестности и на родную землю +Галерея. Вернули из безвестности и на родную землю +Галерея. Вернули из безвестности и на родную землю +Галерея. Вернули из безвестности и на родную землю +Галерея. Вернули из безвестности и на родную землю +Галерея. Вернули из безвестности и на родную землю +Галерея. Вернули из безвестности и на родную землю +Галерея. Вернули из безвестности и на родную землю
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