История+Галерея. Клуб российских тевтонцев завоевывает новые сердца
В минувшие выходные Нарвский замок погрузился в далекое прошлое, приблизительно на 6 веков назад. В 1346 год, утверждали организаторы Средневекового фестиваля, стараниями которых и произошло это путешествие во времени.
В тот самый год между королём Дании и Немецким орденом был подписан договор продажи замка. А если говорить о внешних приметах тех лет, то это было время храбрых рыцарей, метких лучников, сладкоголосых менестрелей и… добродетельных палачей. Эти персонажи исторической реконструкции плюс их домочадцы и создали необыкновенную атмосферу средневековья в Нарвском замке. А постоянно сменяющееся действие и интерактивные развлечения помогали всем пришедшим на фестиваль не просто созерцать, но и становиться частью всего происходящего.
То, что время это было и романтичное, и суровое одновременно, можно было убедиться на каждом этапе фестиваля: не много охотников среди наших современников захотело бы оказаться в действительности участником пешего и конного рыцарского сражения: 40 килограммов на себе, и бой не на жизнь, а на смерть — выбор суровый! Или лучником, пусть и виртуозно владеющим своим орудием, какими оказались участники показательных выступлений. Ну, а если заглянуть в палаточный городок реконструкторов, не позавидуешь и герцогу: кровать-маломерка, пол, покрытый сеном, удобства во дворе…
Быть членом клуба «Тевтонский орден» - это значит иметь возможность бесплатно обучаться конной езде, стрельбе из лука и историческим танцам. От члена клуба требуется помощь в организации фестивалей. «Потому что фестиваль - это очень тяжело», - говорит Жан Багдасаров.
Татьяна Завьялова Х 3
Невольное сочувствие вызывает даже палач: как рассказывает реконструктор по имени Сергей (в устрашающем наряде, но с располагающей улыбкой на лице), хотя приговор выносят другие, палач, делая свою работу, испытывает серьезные душевные муки. Отчего люди этой «профессии» часто жили уединенно.
И все же нашим предкам можно позавидовать: такую ласкающую слух и жизнерадостную музыку, какая звучала на средневековом фестивале, такие зажигательные танцы может сочинить только испытавший счастье человек.
Интересно, что средневековое рыцарство в Нарвском замке появилось в этот раз благодаря клубу «Тевтонский орден» из Санкт-Петербурга. При активном содействии сотрудников Нарвского музея фестиваль проводится здесь уже во второй раз, у него есть собственное имя - «Длинный Герман». И, считает руководитель клуба Жан Багдасаров, нынешний получился еще более масштабным, более содержательным. В этом году практически удвоилось количество зрителей, количество реконструкторов, причем к «тевтонцам» присоединились и эстонские клубы.
Надо сказать, что посещение Средневекового фестиваля в исполнении «Тевтонского ордена» - удовольствие не из дешевых. Семейный билет, к примеру, и только на 1 день - стоил 30 евро. Так что среди публики преобладали молодые и хорошо одетые люди. Однако Жан Багдасаров (кстати, со времени создания клуба тевтонцев являющийся одним из его спонсоров) считает, что «Длинный Герман» скоро станет международным фестивалем, ведь он уникален, как уникален и сам клуб.
Татьяна Завьялова
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