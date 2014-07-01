Единственная реликвия

Дата публикации: Сегодня, 11:15

17 апреля 2017 года в Посольстве Эстонской Республики в Киеве произошло событие, переоценить которое невозможно. Посол Эстонии в Украине Антс Герт передал Наталье Владимировне Болила ложку прадеда, погибшего под Нарвой в 1944 году. Гуманитарная миссия, к которой готовились около трех месяцев, завершилась. Завершилась и история, которая объединила многих людей в разных странах и городах.

В посольстве Эстонской Республики в Киеве Антс Герт передает Н. В. Болила семейную реликвию: та самая ложка, которая была с Иваном Максимовичем Надточим на фронте и в день его гибели.

Но все по порядку. Весной 2015 года поисковики нарвского клуба «Камерад» проводили плановые работы по эксгумации останков воинов из воронки 1944 года, недалеко от станции Аувере. По некоторым находкам удалось выяснить имена погибших, и, как оказалось, они уже были обозначены в перечне на воинском захоронении в г. Сланцы, Ленинградской области. Проверяя близлежащую территорию, один из поисковиков нашел ложку с надписью «Надточий».

Летом того же года руководитель группы «Поиск» Даниил Галицкий приступил к уточнению – кто мог быть владельцем найденной ложки? Через некоторое время по ОБД (обобщённый банк данных, основанный на официальных документах, хранящихся в Центральном архиве Министерства Обороны РФ) удалось установить, кому принадлежала ложка. Им оказался Надточий Иван Максимович, 1898 года рождения, уроженец села Рудка Полтавской области. Погиб 9.03.1944 г. вблизи деревни Кяреконна, которая в настоящее время не существует.

Д. Галицкий связался с поисковиками из Керчи с просьбой о помощи в поиске родственников И.М Надточего. А через месяц пришло сообщение от Натальи Дзюбы, одной из руководителей поисковой организации, о том, что керченские поисковики нашли родственников Надточего. Ими оказались внучка - Ольга Ивановна Болила, проживающая в городе Переяславле-Хмельницком, а также правнучка - Наталья Владимировна Болила, живущая в Киеве.

Даниил Галицкий связался с Ольгой Ивановной и рассказал ей о находке – ложке, а также о том, как нарвские поисковики нашли родственников фронтовика. Внучка погибшего воина очень обрадовалась такому известию, так как в семье не осталось ни фотографий, ни личных вещей Ивана Максимовича, только память о нем. Она очень сожалела, что ее мама – дочь воина, всего год не дожила до радостного события – подержать в руках ложку, которая была с Иваном Максимовичем во время войны и в день его гибели.

Можно было послать находку по почте или передать через коллег-поисковиков, но выбрано было другое решение – передача через Посольство Эстонии в Киеве. Это было сложней, и не было никакой гарантии, что все в итоге может сложиться. Но, как показало время, такое решение было оправданным.

Когда Даниил Галицкий обратился к нам – в Палату некоммерческих объединений с просьбой о помощи в «дипломатическом деле», всем было ясно, что придется нелегко. И прежде всего в том, чтобы найти убедительные аргументы для сотрудников посольства, которые должны были оценить возможность своего участия в данной гуманитарной миссии.

Мы вновь обратились к опытному дипломату МИДа Эстонской Республики Юрию Трею за советом: как нам лучше поступить? Ю.Трей в помощи нам не отказал и взял на себя проведение первых переговоров с посольством. В результате уже через некоторое время мы готовили документы для посольства, а в марте этого года передали ложку в МИД - Ю.Трею, который при помощи министерства направил ее в Киев.

Правнучка погибшего воина Н.В. Болила на следующий день после приема в Посольстве Эстонии в Киеве поделилась с нами своими впечатлениями: « Я поражена и тронута вниманием эстонской стороны. В такое сложное время, когда вокруг столько нерешенных проблем, эстонская сторона нашла возможность устроить мне в Посольстве торжественный и трогательный прием. Нет слов, как я благодарна! А семейная реликвия в скором времени соберет вместе всех родственников, и мы постараемся сохранить все воспоминая о нашем прадеде, чтобы ничего не утратить для будущего».

В сопроводительном письме внучке И.М.Надточего Ольге Ивановне Болиле мы написали, что выражаем «искреннюю благодарность сотрудникам МИДа Эстонии, а так же Посольству ЭР в Киеве и лично послу, господину Антсу Герту за всемерную помощь в передаче Вам единственной семейной реликвии. Теперь ложка будет в Вашей семье как память о Вашем достойном предке».

К письму мы приложили карту местности, на которой отметили и место обнаружения захоронения, и место обнаружения ложки. Мы постарались сделать все, чтобы «одной неопределенностью в истории» стало меньше и чтобы все встало на свои места в понимании прошлого, в ценностях настоящего и в надеждах на будущее.

Еще одна история подошла к концу. Прошлое перестало быть безвестностью, а настоящее... а в настоящем есть достойные люди, и их не так уж и мало. Спасибо всем – по настоящему.

Эльдар Эфендиев,

председатель Правления Палаты некоммерческих организаций