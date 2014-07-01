День Победы глазами ребёнка войны

Дата публикации: Вчера, 14:05

Мы, дети войны, ждали Победы даже с большим нетерпением, чем наши родители, так как мирной жизни мы не застали, и рассказы о ней будоражили наше воображение все 5 лет войны.

Даже после взятия Берлина 2 мая всё ещё было страшно - вернутся ли отцы домой?

День Победы в детской памяти

Мы вообще не знали, что такое сахар, булки, пряники, шоколад, халва – а мама говорила нам, двум братьям и сестре, что все это мы увидим и попробуем, когда кончится война. Иногда мама брала на базаре молоко для нас и наливала по половинке маленьких рюмочных стаканчиков. А я спрашивал: «Мама! А когда кончится война, ты нам нальешь по целому стаканчику?» - «Конечно, и не по маленькому, а по большому!» Я грустно смотрел на пустой большой стакан и мысленно наполнял его молоком. Когда же кончится эта война?

Предчувствие Победы началось уже с Новогодней елки в январе 1945 года. Голос Левитана все увереннее и торжественнее сообщал об очередном взятии городов, пошли уже и иностранные названия. Было радостно, что скоро войне конец. Салют в Москве по репродуктору был такой громкий , что с нашей елки упала игрушка «Барабан». Громко и символично. Но война шла еще полгода. Даже неделя от взятия Берлина со 2-го по 9-е мая показалась уж очень долгой: во-первых, потому что все ждали объявления об окончании войны каждый день; а во-вторых, у всех, у кого еще были живы отцы, боялись за их жизнь: из всех мужчин с нашей улицы вернулись только двое, один без ног.

И вот настал этот долгожданный День Победы! 9 мая 1945 года – яркий солнечный день. Рано утром нас разбудила радостная мама: «Дети! Победа! Конец войне!» Мы выскочили на улицу, там было полное ликование: радовались ткачихи, шедшие с ночной смены, пленные (их было много в нашем городе Вичуга) – немцы, венгры, румыны – они подбрасывали друг друга, а заодно и наших ткачих.

Это была всеобщая радость. Такое я видел только студентом в Ленинграде при полете в космос Юрия Гагарина в 1961 году. А еще казалось, что вот теперь, завтра же начнется настоящая, а не полуголодная жизнь и, наконец, мы узнаем вкус таинственных конфет, пряников, халвы! Мне было 6 лет, и я представил, что теперь вся наша семья будет жить, как в сказке. Таков был этот незабываемый День Победы в маленьком тыловом городке. А представьте, каким радостным он был на всех фронтах, во всех городах России и Европы, разрушенных войной.

Эту память у нас не отнять…

«Наши годы, как птицы, летят – и некогда нам оглянуться назад» - это в песне. А в жизни, которая летит быстро, есть такие события, которые не забыть никогда! И мы, оглядываясь в прошлое, вспоминаем – и значительность таких дат увеличивается со временем.

День Победы в народной памяти как раз такое событие. Долгая тяжелейшая битва с фашистской Германией, которая пыталась поработить Европу и Россию и превратить ее жителей в рабов, унесла миллионы жизней. Кровавый каток войны прошел по территории СССР дважды: при жесткой обороне и отступлении, а также обратно - в логово врага… Этот победный путь отмечен могилами сотен тысяч русских солдат. И этого мы никогда не забудем.

72-й год Дня Победы… Все реже ряды ветеранов войны с боевыми орденами на груди. Это они отстояли нашу свободу и подарили мир молодым поколениям. Уходящих освободителей заменяют теперь их портреты в руках внуков и правнуков – «Бессмертный полк» очень разумная и благородная акция родилась в Сибири и теперь зашагала по всей России, странам бывшего союза, а теперь уже и по Европе.

И этот праздник памяти у нас не отнять, хотя и есть попытки - они видны и в Европе, и в США. Сотни тысяч русских солдат лежат в землях Европы, но молодое поколение жителей этих стран даже не знает, кому они обязаны своей жизнью.

Внуки героев выходят с их портретами

Два года подряд я встречал День Победы в городе-герое Ленинграде. Праздничный город встречает его военным парадом, военными кораблями на Неве, всеобщим ликованием горожан, праздничными концертами, духовыми оркестрами, красивым победным салютом.

Вместе с внуками прошел в колонне «Бессмертного полка» по Невскому проспекту – и окончательно понял – это святой для нас «праздник со слезами на глазах». Я беседовал с молодыми участниками шествия (их, кстати, было большинство) – до глубины души впечатляют их рассказы о своих родных, участвовавших в этой войне. И это единство потомков героев-освободителей не разрушить, его скрепляет праздник Победы – символ сегодняшней России и русских людей.

А на следующий день моей родственнице позвонила внучка, которая два года назад уехала на учебу в США. «Смотрели по ТВ ваш «Бессмертный полк, - рассказала она. - И ведущий передачи сказал, что людей ведут автоматчики, идущие сзади. Это что, правда, бабушка?».

Бабушка пристыдила внучку, а стыдить-то ведь надо бы американские СМИ, которые топчут наш общий с ними День Победы - до того им не нравится то, что это еще и праздник единства русского народа.

Отвечу на это словами нарвского поэта Бориса Хмелева из его «Оды России»:

«Крепь души, ее злу не ослабить,

и наветами не очернить!

Да пребудет Россия во славе,

будет гениев миру дарить!»

Владимир Калинкин, нарвитянин